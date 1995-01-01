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Кабель Aksberry X164 Magnetic, USB-C - USB-C, 60 Вт, 1 м, серый

Код товара:УТ-00088565
Артикул:А0030792

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Кабель Aksberry X164 Magnetic, главное преимущество которого - магнитный провод, который легко собирается в кольцо и не путается. Мощность магнита целых 900 гауссов. Удобно брать с собой куда угодно - не занимает много места. Длина кабеля - 1м, мощность - 60 Вт.

Характеристики:

  • Сила тока: 3 А
  • Мощность: 60 Вт
  • Разъем 1: USB-C
  • Разъем 2: USB-C
  • Длина: 1 м
  • Внешняя оболочка кабеля: Нейлон