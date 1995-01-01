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Кабель Aksberry X164 Magnetic, USB-C - USB-C, 60 Вт, 1 м, серый



Код товара: УТ-00088565 Артикул: А0030792 Код товара: УТ-00088565 Артикул: А0030792 Разъем кабеля USB тип С Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Характеристики Разъем кабеля USB тип С Описание Кабель Aksberry X164 Magnetic, главное преимущество которого - магнитный провод, который легко собирается в кольцо и не путается. Мощность магнита целых 900 гауссов. Удобно брать с собой куда угодно - не занимает много места. Длина кабеля - 1м, мощность - 60 Вт. Характеристики: Сила тока: 3 А

Мощность: 60 Вт

Разъем 1: USB-C

Разъем 2: USB-C

Длина: 1 м

Внешняя оболочка кабеля: Нейлон Видео Наш обзор

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