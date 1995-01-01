Кабель Aksberry X164 Magnetic, USB-C - USB-C, 60 Вт, 1 м, серый
Код товара:УТ-00088565
Артикул:А0030792
Товар не найден
Характеристики
Разъем кабеляUSB тип С
Описание
Кабель Aksberry X164 Magnetic, главное преимущество которого - магнитный провод, который легко собирается в кольцо и не путается. Мощность магнита целых 900 гауссов. Удобно брать с собой куда угодно - не занимает много места. Длина кабеля - 1м, мощность - 60 Вт.
Характеристики:
- Сила тока: 3 А
- Мощность: 60 Вт
- Разъем 1: USB-C
- Разъем 2: USB-C
- Длина: 1 м
- Внешняя оболочка кабеля: Нейлон