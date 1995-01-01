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Кабель Aksberry X163 Nylon Silk, USB-C/-C, 3A 60 Вт, 1 м, серый

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Код товара: УТ-00091061 Артикул: А0029564 Код товара: УТ-00091061 Артикул: А0029564 Разъем кабеля USB тип С Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Характеристики Разъем кабеля USB тип С Описание Кабель Aksberry X163 Nylon Silk с коннекторами типа USB-C предназначен для быстрой зарядки ваших устройств. С соответствующим зарядным устройством он обеспечивает зарядку мощностью до 60 Вт (20В 3А). Также подходит для передачи данных (USB 2.0, 480 Мбит/с). Прочная нейлоновая оплетка не дает кабелю спутаться. Длина кабеля составляет 1 м. Поставляется в картонной коробке. Видео Наш обзор

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