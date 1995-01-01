Товары

Фотоуслуги

Прокат

Сервис

Лекторий

Магазины
Доставка и оплата
Обратная связь
+7 (800) 555-01-02

Появились вопросы?

Мы постараемся ответить как можно скорее.
Тема вопроса*
Нажимая кнопку «Отправить вопрос» я даю: Согласие на обработку персональных данных.
Logo

Кабель Aksberry X163 Nylon Silk, USB-C/-C, 3A 60 Вт, 1 м, черный

  • X163 Nylon Silk, USB-C/-C, 3A 60 Вт, 1 м, черный
  • X163 Nylon Silk, USB-C/-C, 3A 60 Вт, 1 м, черный
  • X163 Nylon Silk, USB-C/-C, 3A 60 Вт, 1 м, черный
Код товара:УТ-00091062
Артикул:А0029563

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Кабель Aksberry X163 Nylon Silk с коннекторами типа USB-C предназначен для быстрой зарядки ваших устройств. С соответствующим зарядным устройством он обеспечивает зарядку мощностью до 60 Вт (20В 3А). Также подходит для передачи данных (USB 2.0, 480 Мбит/с). Прочная нейлоновая оплетка не дает кабелю спутаться. Длина кабеля составляет 1 м. Поставляется в картонной коробке.