Товары

Фотоуслуги

Прокат

Сервис

Лекторий

Магазины
Доставка и оплата
Обратная связь
+7 (800) 555-01-02

Появились вопросы?

Мы постараемся ответить как можно скорее.
Тема вопроса*
Нажимая кнопку «Отправить вопрос» я даю: Согласие на обработку персональных данных.
Logo

Кабель Aksberry X163 Nylon Silk, USB-A - USB-C, 18 Вт, 1 м, черный

  • X163 Nylon Silk, USB-A - USB-C, 18 Вт, 1 м, черный
  • X163 Nylon Silk, USB-A - USB-C, 18 Вт, 1 м, черный
  • X163 Nylon Silk, USB-A - USB-C, 18 Вт, 1 м, черный
Код товара:УТ-00088574
Артикул:А0029559

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Кабель Aksberry X163 - это стильное и инновационное решение для зарядки ваших устройств. Длина кабеля в 1 м предназначена для комфортного использования, а прочная и гибкая силиконовая оплетка в обеспечивает долговечность.

Характеристики:

  • Сила тока: 3 А
  • Мощность: 18 Вт
  • Разъем 1: USB-A
  • Разъем 2: USB-C
  • Длина: 1 м
  • Внешняя оболочка кабеля: Нейлон