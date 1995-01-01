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Кабель Aksberry X162 Liquid Silicone, USB-C - USB-C, 60 Вт, 2 м, серый

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Код товара: УТ-00088564 Артикул: А0029553 Код товара: УТ-00088564 Артикул: А0029553 Разъем кабеля USB тип С Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Характеристики Разъем кабеля USB тип С Описание Кабель Aksberry X162 - это стильное и инновационное решение для зарядки ваших устройств. Длина кабеля в 2 м предназначена для комфортного использования, а прочная и гибкая силиконовая оплетка в обеспечивает долговечность. Максимальная мощность составляет 60 Вт 3 А. Коннектор кабеля выполнен в виде USB-C - USB-C, что позволяет подключать устройства с соответствующими разъемами без необходимости использования дополнительных переходников. Видео Наш обзор

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