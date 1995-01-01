Кабель Aksberry X162 Liquid Silicone, USB-C - USB-C, 60 Вт, 2 м, серый
Код товара:УТ-00088564
Артикул:А0029553
Товар не найден
Характеристики
Разъем кабеляUSB тип С
Описание
Кабель Aksberry X162 - это стильное и инновационное решение для зарядки ваших устройств. Длина кабеля в 2 м предназначена для комфортного использования, а прочная и гибкая силиконовая оплетка в обеспечивает долговечность. Максимальная мощность составляет 60 Вт 3 А. Коннектор кабеля выполнен в виде USB-C - USB-C, что позволяет подключать устройства с соответствующими разъемами без необходимости использования дополнительных переходников.