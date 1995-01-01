Товары

Фотоуслуги

Прокат

Сервис

Лекторий

Магазины
Доставка и оплата
Обратная связь
+7 (800) 555-01-02

Появились вопросы?

Мы постараемся ответить как можно скорее.
Тема вопроса*
Нажимая кнопку «Отправить вопрос» я даю: Согласие на обработку персональных данных.
Logo

Кабель Aksberry X162 Liquid Silicone, USB-C - USB-C, 60 Вт, 2 м, серый

  • X162 Liquid Silicone, USB-C - USB-C, 60 Вт, 2 м, серый
  • X162 Liquid Silicone, USB-C - USB-C, 60 Вт, 2 м, серый
  • X162 Liquid Silicone, USB-C - USB-C, 60 Вт, 2 м, серый
Код товара:УТ-00088564
Артикул:А0029553

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Кабель Aksberry X162 - это стильное и инновационное решение для зарядки ваших устройств. Длина кабеля в 2 м предназначена для комфортного использования, а прочная и гибкая силиконовая оплетка в обеспечивает долговечность. Максимальная мощность составляет 60 Вт 3 А. Коннектор кабеля выполнен в виде USB-C - USB-C, что позволяет подключать устройства с соответствующими разъемами без необходимости использования дополнительных переходников.