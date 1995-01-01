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Кабель Aksberry X161 Spring, USB-C - USB-C, 100 Вт, 1 м, серебристый

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Код товара: УТ-00088563 Артикул: А0028858 Код товара: УТ-00088563 Артикул: А0028858 Разъем кабеля USB тип С Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Характеристики Разъем кабеля USB тип С Описание Кабель Aksberry X161 Spring - высококачественное и надежное решение для зарядки и передачи данных между различными устройствами. Кабель оснащенный технологией быстрой зарядки, что кабель позволяет заряжать устройства на высокой скорости, экономя ваше время. Максимальная мощность составляет 100 Вт, а сила тока - 5А. Коннектор кабеля выполнен в виде USB-C - USB-C, что позволяет подключать устройства с соответствующими разъемами без необходимости использования дополнительных переходников. Длина кабеля 1 метр. Видео Наш обзор

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