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Кабель Aksberry X161 Spring, USB-C - USB-C, 100 Вт, 1 м, серебристый

  • X161 Spring, USB-C - USB-C, 100 Вт, 1 м, серебристый
  • X161 Spring, USB-C - USB-C, 100 Вт, 1 м, серебристый
  • X161 Spring, USB-C - USB-C, 100 Вт, 1 м, серебристый
Код товара:УТ-00088563
Артикул:А0028858

Товар не найден

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Описание

Кабель Aksberry X161 Spring - высококачественное и надежное решение для зарядки и передачи данных между различными устройствами. Кабель оснащенный технологией быстрой зарядки, что кабель позволяет заряжать устройства на высокой скорости, экономя ваше время. Максимальная мощность составляет 100 Вт, а сила тока - 5А. Коннектор кабеля выполнен в виде USB-C - USB-C, что позволяет подключать устройства с соответствующими разъемами без необходимости использования дополнительных переходников. Длина кабеля 1 метр.