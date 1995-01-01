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Кабель Aksberry X155, USB-A - USB-C, 1 м, черный

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Код товара: УТ-00088573 Артикул: А0025197 Код товара: УТ-00088573 Артикул: А0025197 Разъем кабеля USB тип С, USB тип А Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Характеристики Разъем кабеля USB тип С, USB тип А Описание Кабель Aksberry X155 - это стильное и инновационное решение для зарядки ваших устройств. Длина кабеля в 1 м предназначена для комфортного использования, а прочная и гибкая силиконовая оплетка в обеспечивает долговечность. Характеристики: Сила тока: 2.4 А

Разъем 1: USB-A

Разъем 2: USB-C

Длина: 1 м

Внешняя оболочка кабеля: Силикон Видео Наш обзор

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