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Кабель Aksberry X155, USB-A - MicroUSB, 1 м, черный

  • X155, USB-A - MicroUSB, 1 м, черный
  • X155, USB-A - MicroUSB, 1 м, черный
  • X155, USB-A - MicroUSB, 1 м, черный
Код товара:УТ-00088569
Артикул:А0025200

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Кабель Aksberry X155 - это стильное и инновационное решение для зарядки ваших устройств. Длина кабеля в 1 м предназначена для комфортного использования, а прочная и гибкая силиконовая оплетка в обеспечивает долговечность.

Характеристики:

  • Сила тока: 2.4 А
  • Разъем 1: USB-A
  • Разъем 2: Mirco USB
  • Длина: 1 м
  • Внешняя оболочка кабеля: Силикон