Кабель Aksberry X155 - это стильное и инновационное решение для зарядки ваших устройств. Длина кабеля в 1 м предназначена для комфортного использования, а прочная и гибкая силиконовая оплетка в обеспечивает долговечность.
Характеристики:
Сила тока: 2.4 А
Коннектор 1: USB-A
Коннектор 2: Lightning
Длина: 1 м
Внешняя оболочка кабеля: Силикон
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