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Кабель Aksberry X155, USB-A - Lightning, 2.4A, 1 м, белый

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Код товара: УТ-00091063 Артикул: А0025229 Код товара: УТ-00091063 Артикул: А0025229 Разъем кабеля USB тип А, Lightning Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Характеристики Разъем кабеля USB тип А, Lightning Описание Кабель Aksberry X155 - это стильное и инновационное решение для зарядки ваших устройств. Длина кабеля в 1 м предназначена для комфортного использования, а прочная и гибкая силиконовая оплетка в обеспечивает долговечность. Характеристики: Сила тока: 2.4 А

Коннектор 1: USB-A

Коннектор 2: Lightning

Длина: 1 м

Внешняя оболочка кабеля: Силикон Видео Наш обзор

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