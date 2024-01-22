Аккумулятор noname NP-F960, 8800 мАч (состояние NEW) (б/у)
Код товара : УТ-00072938
Артикул : б/у-Ф1 КС Гур 2024-01-22/01
Причина уценки:
Новый
4 000 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 14 дней
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Описание
Код товара: 137938
Характеристики:
тип батареи - Li-ion
напряжение – 7,2V
емкость - 88000 mAh
Состояние : NEW
Комплектация: Аккумулятор, коробка.
Гарантия от 14 до 90 дней.
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