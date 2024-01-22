Аккумулятор noname NP-F960, 8800 мАч (состояние NEW) (б/у)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00072938 Артикул : б/у-Ф1 КС Гур 2024-01-22/01

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Задать вопрос Причина уценки: Новый 4 000 ₽ Купить Заказать в 1 клик Можно в рассрочку или кредит Задать вопрос

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Описание Код товара: 137938 Характеристики: тип батареи - Li-ion

напряжение – 7,2V

емкость - 88000 mAh

Состояние : NEW

Комплектация: Аккумулятор, коробка.

Гарантия от 14 до 90 дней.

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