Аккумулятор Kingma NP-F990, 13400 мАч
Код товара : УТ-00045765
Артикул : NP-F990
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Описание
Литий-ионный аккумулятор типа NP-F990 для профессиональной техники. Батарея имеет контакты из чистой меди для более эффективной работы, и корпус из жаростойкого АБС пластика. Аккумулятор имеет светодиодный индикатор уровня заряда и отдельную кнопку включения. Отлично подходят для питания света, мониторов и других устройств использующих аккумуляторы серии NP-F.
Характеристики:
- Ёмкость аккумулятора : 13400 мАч
- Напряжение : 7.2 В
- Энергия аккумулятора : 96.5 Втч
- Габариты : 81 х 70.5 х 38.5 мм
- Материал : АБС пластик
- Вес : 401 г