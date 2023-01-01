Литий-ионный аккумулятор типа NP-F990 для профессиональной техники. Батарея имеет контакты из чистой меди для более эффективной работы, и корпус из жаростойкого АБС пластика. Аккумулятор имеет светодиодный индикатор уровня заряда и отдельную кнопку включения. Отлично подходят для питания света, мониторов и других устройств использующих аккумуляторы серии NP-F.