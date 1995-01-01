Аккумулятор Kingma NP-F990, 13400 мАч

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Код товара: УТ-00045765 Артикул: NP-F990 Код товара: УТ-00045765 Артикул: NP-F990 Литий-ионный аккумулятор типа NP-F990 для профессиональной техники. Батарея имеет контакты из чистой меди для более эффективной работы, и корпус из жаростойкого АБС пластика. Аккумулятор имеет светодиодный индикатор уровня заряда и отдельную кнопку включения. Отлично подходят для питания света, мониторов и других устройств использующих аккумуляторы серии NP-F. Товар не найден Задать вопрос Описание Литий-ионный аккумулятор типа NP-F990 для профессиональной техники. Батарея имеет контакты из чистой меди для более эффективной работы, и корпус из жаростойкого АБС пластика. Аккумулятор имеет светодиодный индикатор уровня заряда и отдельную кнопку включения. Отлично подходят для питания света, мониторов и других устройств использующих аккумуляторы серии NP-F. Характеристики: Ёмкость аккумулятора : 13400 мАч

13400 мАч Напряжение : 7.2 В

7.2 В Энергия аккумулятора : 96.5 Втч

96.5 Втч Габариты : 81 х 70.5 х 38.5 мм

81 х 70.5 х 38.5 мм Материал : АБС пластик

АБС пластик Вес : 401 г Видео Наш обзор

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