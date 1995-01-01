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Аккумулятор Kingma NP-F990, 13400 мАч

  • NP-F990, 13400 мАч
  • NP-F990, 13400 мАч
  • NP-F990, 13400 мАч
  • NP-F990, 13400 мАч
  • NP-F990, 13400 мАч
  • NP-F990, 13400 мАч
  • NP-F990, 13400 мАч
  • NP-F990, 13400 мАч
  • NP-F990, 13400 мАч
Код товара:УТ-00045765
Артикул:NP-F990

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Литий-ионный аккумулятор типа NP-F990 для профессиональной техники. Батарея имеет контакты из чистой меди для более эффективной работы, и корпус из жаростойкого АБС пластика. Аккумулятор имеет светодиодный индикатор уровня заряда и отдельную кнопку включения. Отлично подходят для питания света, мониторов и других устройств использующих аккумуляторы серии NP-F.

Характеристики:
  • Ёмкость аккумулятора : 13400 мАч
  • Напряжение : 7.2 В
  • Энергия аккумулятора : 96.5 Втч
  • Габариты : 81 х 70.5 х 38.5 мм
  • Материал : АБС пластик
  • Вес : 401 г