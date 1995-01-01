Аккумулятор Kingma NP-F990, 13400 мАч
Код товара:УТ-00045765
Артикул:NP-F990
Товар не найден
Описание
Литий-ионный аккумулятор типа NP-F990 для профессиональной техники. Батарея имеет контакты из чистой меди для более эффективной работы, и корпус из жаростойкого АБС пластика. Аккумулятор имеет светодиодный индикатор уровня заряда и отдельную кнопку включения. Отлично подходят для питания света, мониторов и других устройств использующих аккумуляторы серии NP-F.
Характеристики:
- Ёмкость аккумулятора : 13400 мАч
- Напряжение : 7.2 В
- Энергия аккумулятора : 96.5 Втч
- Габариты : 81 х 70.5 х 38.5 мм
- Материал : АБС пластик
- Вес : 401 г