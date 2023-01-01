Отличный помощник в любой съемке, будь то конференция, или звонок родным. Благодаря умному держателю для смартфона со встроенной камерой для отслеживания движения, вы всегда останетесь в кадре. Умный держатель имеет встроенный аккумулятор, порт для зарядки Type-C, и разъем 1/4 для установки на штатив.