Держатель для телефона Ulanzi AI Smart, для автоматического панорамирования
Код товара : УТ-00053453
Артикул : Cameraman
3 390 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 1 год
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Описание
Отличный помощник в любой съемке, будь то конференция, или звонок родным. Благодаря умному держателю для смартфона со встроенной камерой для отслеживания движения, вы всегда останетесь в кадре. Умный держатель имеет встроенный аккумулятор, порт для зарядки Type-C, и разъем 1/4 для установки на штатив.
- Технология отслеживания в реальном времени позволяет все время оставаться в кадре, а возможность поворота на 360 градусов по вертикали, гарантирует что вы справитесь с задачей.
- Компактный корпус и малый вес, всего 168 гр.
- Допустимая нагрузка 500 гр.
- Не требует дополнительных настроек и подойдет практически к любому телефону.