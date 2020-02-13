Переходник Fujimi AI-FX (б.у. состояние 5-) (б/у)
Код товара : УТ-00040907
Артикул : б/у-Н1 КС 2020-02-13
Причина уценки:
Незначительные следы эксплуатации.
1 125 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 14 дней
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Описание
Код товара: 105907
Переходник с для оптики Никон на СОНИ!
Именно на СОНИ! Несмотря на название!
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние : 4
Комплектация: переходник
Гарантия 14 дней.