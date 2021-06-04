Описание

Код товара: 116963

представляет собой аналогичную черно-белую пленку. Благодаря своей расширенной цветовой чувствительности в ближнем инфракрасном диапазоне цветового спектра, Aviphot Pan 200 обеспечивает превосходное проникновение через дымку, туман и другие атмосферные условия, которые могут повлиять на качество изображения. Очевидно, что это дает улучшенную контрастность изображения и, следовательно, большую информативность в плохих погодных условиях (дождь, тупан, плохая видимость и т.д.). Она отлично подойдет для съемки городских пейзажей, особенно в непогоду, при съемки через желтый светофильтр можно повысить контраст пленки, но при это ее надо экспонировать как iso 100 или даже как iso 50. Благодаря специфической сенсибилизации (специфической чувствительности) она может быть экспонирована как 100, 200 и даже 400 в зависимости от условий.

36 кадров

НАМОТАНА НА КАТУШКУ (НЕОРИГИНАЛ)

СОСТОЯНИЕ НА ФОТО.

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние : NEW

Комплектация: фотоплёнка отрезком на 36 кадров с намоткой на катушку.

Гарантия 45 дней.