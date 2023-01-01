Объектив Nikon AF-S NIKKOR 800mm f/5.6E FL ED VR
Код товара : УТ-00001685
Артикул : JAA531DA
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Характеристики
Характеристики
Диаметр светофильтра, мм
52
Минимальное фокусное расстояние, мм
800
Относительное отверстие
f/5,6
Минимальная диафрагма
f/32
Минимальная дистанция фокусировки
5,9 м от фокальной плоскости
Угол поля зрения
3° 10′ (2° с фотокамерами Nikon формата DX)
Конструкция объектива
20 элементов в 13 группах (включая 2 элемента из стекла ED, 2 флюоритовых элемента, а также элементы с нанокристаллическим покрытием Nano Crystal Coat) и 1 элемент из защитного стекла
Физические характеристики
Вес
Прибл. 4590 г
Размеры товара
Максимальный диаметр прибл. 160 х 461 мм (расстояние от крепежного фланца объектива фотокамеры)
Комплектация
Комплектация
Бленда HK-38, чехол CL-0715, специальный держатель для фильтров, нейтральный фильтр NC с присоединительной резьбой диаметром 52 мм, ремень LN-2, переходник для крепления к моноподу, передняя защитная крышка объектива (защелкивающаяся), задняя крышка LF-4
Описание
Этот супертелеобъектив Nikon AF-S NIKKOR 800mm f/5.6E FL ED VR идеально подходит для репортажной фотосъемки, а также запечатления удаленных объектов во время съемки соревнований по легкой атлетике, зимним и водным видам спорта. Данный высококачественный объектив оснащен специальным индивидуально настроенным 1,25-кратным телеконвертором, который увеличивает фокусное расстояние до 1000 мм с эффективной максимальной диафрагмой f/7 и при этом сохраняет превосходные оптические характеристики.
Надежный корпус, выполненный из магниевого сплава, и два флюоритовых элемента позволяют значительно уменьшить вес объектива и перенести центр тяжести в его заднюю часть, что обеспечивает удобство и хороший баланс при съемке. В сравнении с обычными элементами или элементами из стекла ED флюоритовые элементы обеспечивают более высокую прозрачность оптики и более низкую дисперсию.
Электромагнитное управление диафрагмой гарантирует более точный контроль над скругленными лепестками диафрагмы, а также повышенную стабильность автоматического контроля экспозиции во время непрерывной съемки. Функция подавления вибраций компенсирует эффект дрожания фотокамеры, позволяя использовать выдержки на четыре ступени длиннее обычных.