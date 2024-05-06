Объектив Nikon AF-S Nikkor 24-70mm f/2.8G ED (состояние 4) (б/у)
Код товара : УТ-00075453
Артикул : б/у-БУМ К 2024-05-06
Причина уценки:
незначительные потертости корпуса, легкие бытовые загрязнения
Гарантия 90 дней
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Описание
Фокусное расстояние: 24–70 мм
Максимальная диафрагма: f/2,8
Минимальная диафрагма: f/22
Конструкция объектива: F-mount
15 элементов в 11 группах (включая 3 элемента из стекла ED, 3 асферические линзы и 1 элемент с нанокристаллическим покрытием Nano Crystal Coat)
Угол зрения: 84°–34°20’ (61°–22°50’ с фотокамерами формата DX)
Минимальное расстояние фокусировки: 0,38 м (в диапазоне фокусных расстояний от 35 до 50 мм)
Максимальный коэффициент воспроизведения: 1/3,7
Число лепестков диафрагмы: 9 (скругленные)
Установочный размер фильтра: 77 мм
Диаметр х длина (расстояние от байонета объектива): прибл. 83 x 133 мм
Вес: прибл. 900 г