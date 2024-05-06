Объектив Nikon AF-S Nikkor 24-70mm f/2.8G ED (состояние 4) (б/у)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00075453 Артикул : б/у-БУМ К 2024-05-06

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Задать вопрос Причина уценки: незначительные потертости корпуса, легкие бытовые загрязнения 62 000 ₽ Заказать Заказать в 1 клик Задать вопрос

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Описание Фокусное расстояние: 24–70 мм Максимальная диафрагма: f/2,8 Минимальная диафрагма: f/22 Конструкция объектива: F-mount 15 элементов в 11 группах (включая 3 элемента из стекла ED, 3 асферические линзы и 1 элемент с нанокристаллическим покрытием Nano Crystal Coat) Угол зрения: 84°–34°20’ (61°–22°50’ с фотокамерами формата DX) Минимальное расстояние фокусировки: 0,38 м (в диапазоне фокусных расстояний от 35 до 50 мм) Максимальный коэффициент воспроизведения: 1/3,7 Число лепестков диафрагмы: 9 (скругленные) Установочный размер фильтра: 77 мм Диаметр х длина (расстояние от байонета объектива): прибл. 83 x 133 мм Вес: прибл. 900 г Фототехника прошла проверку на работоспособность. Состояние : Комплектация: Гарантия 90 дней.

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