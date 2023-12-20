Объектив Nikon AF-S 12-24mm f/4G IF-ED DX Zoom-Nikkor (состояние 5) (б/у)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00072326 Артикул : б/у-КП32 К 2023-12-20/1

<











>







Задать вопрос Причина уценки: незначительные бытовые загрязнения 20 000 ₽ Купить Заказать в 1 клик Можно в рассрочку или кредит Задать вопрос

Задать вопрос

Описание Линейка Серия G

Тип объектива широкоугольный

Фокусное расстояние переменное

Мин. фокусное расстояние 12 мм

Макс. фокусное расстояние 24 мм

Кратность зума 2x

Минимальное расстояние фокусировки 0.3 м

Особенности автоматическая фокусировка, внутренняя фокусировка, только для неполнокадровых фотоаппаратов, ультразвуковой мотор, фокусировочный мотор (для Nikon F)

Минимальный угол обзора 61 град.мин

Максимальный угол обзора 99 град.мин Фототехника прошла проверку на работоспособность. Состояние : 5 Комплектация: Объектив, крышки, бленда, чехол Гарантия 90 дней.

Видео

Наш обзор

Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты. Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.