Объектив Nikon AF-S 12-24mm f/4G IF-ED DX Zoom-Nikkor (состояние 5) (б/у)
Код товара : УТ-00072326
Артикул : б/у-КП32 К 2023-12-20/1
Причина уценки:
незначительные бытовые загрязнения
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 90 дней
Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru
Доставка курьером бесплатно от 5 000₽
Описание
Линейка Серия G
Тип объектива широкоугольный
Фокусное расстояние переменное
Мин. фокусное расстояние 12 мм
Макс. фокусное расстояние 24 мм
Кратность зума 2x
Минимальное расстояние фокусировки 0.3 м
Особенности автоматическая фокусировка, внутренняя фокусировка, только для неполнокадровых фотоаппаратов, ультразвуковой мотор, фокусировочный мотор (для Nikon F)
Минимальный угол обзора 61 град.мин
Максимальный угол обзора 99 град.мин
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние : 5
Комплектация: Объектив, крышки, бленда, чехол
Гарантия 90 дней.