Описание

Профессиональный объектив DX Zoom Nikkor, сочетающий большую кратность фокусных расстояний зума (х3.2), фокусировочный мотор SWM максимальную диафрагму f/2.8. Имея оптическую конструкцию, специально разработанную для использования с цифровыми зеркальными фотокамерами Nikon DX, новый объектив обеспечивает углы зрения, эквивалентные зум-объективу 25-82 мм для формата 135 (35 мм). Данный объектив может использоваться в качестве универсального "стандартного" зума для цифровых зеркальных фотокамер Nikon, обеспечивая высокое качество получаемых снимков.