Объектив Nikon AF-S DX NIKKOR 17-55mm f/2.8G IF-ED
Код товара : 00000051462
Артикул : JAA788DA
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Характеристики
Характеристики
Байонет
Nikon F
Диаметр светофильтра, мм
77
Минимальное фокусное расстояние, мм
17
Максимльное фокусное расстояние, мм
55
Минимальная диафрагма
f/2.8
Минимальная дистанция фокусировки
0.36 м
Физические характеристики
Вес
755 гр.
Размеры товара
85.5 x 110.5
Описание
Профессиональный объектив DX Zoom Nikkor, сочетающий большую кратность фокусных расстояний зума (х3.2), фокусировочный мотор SWM максимальную диафрагму f/2.8. Имея оптическую конструкцию, специально разработанную для использования с цифровыми зеркальными фотокамерами Nikon DX, новый объектив обеспечивает углы зрения, эквивалентные зум-объективу 25-82 мм для формата 135 (35 мм). Данный объектив может использоваться в качестве универсального "стандартного" зума для цифровых зеркальных фотокамер Nikon, обеспечивая высокое качество получаемых снимков.