Объектив Nikon Nikkor AF-S 50/1.8 G (состояние 4+) (б/у)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00074703 Артикул : б/у-КП32 К 2024-04-07/2

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Задать вопрос Причина уценки: Следы использования 11 900 ₽ Купить Заказать в 1 клик Задать вопрос

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Описание Диафрагма (F) при мин. фокусном расстоянии 1.8

Диафрагма (F) при макс. фокусном расстоянии 1.8

Минимальная диафрагма (F) 16

Число лепестков диафрагмы 7

Байонет Nikon F

Диаметр резьбы для светофильтра 58 мм Код товара: 139703

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние : 4

Комплектация: Объектив, бленда, передняя и задняя крышки

Гарантия 90 дней.

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