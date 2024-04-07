Объектив Nikon Nikkor AF-S 50/1.8 G (состояние 4+) (б/у)
Код товара : УТ-00074703
Артикул : б/у-КП32 К 2024-04-07/2
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11 900 ₽
Гарантия 90 дней
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Описание
Диафрагма (F) при мин. фокусном расстоянии 1.8
Диафрагма (F) при макс. фокусном расстоянии 1.8
Минимальная диафрагма (F) 16
Число лепестков диафрагмы 7
Байонет Nikon F
Диаметр резьбы для светофильтра 58 мм
Код товара: 139703
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние : 4
Комплектация: Объектив, бленда, передняя и задняя крышки
Гарантия 90 дней.
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