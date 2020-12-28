Описание

Код товара:113093

Адаптер для установки объективов с присоединительной резьбой М42 на фотокамеры с байонетом Nikon F. Без корректирующей линзы.

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 4

Комплектация: адаптер

Гарантия 14 дней.