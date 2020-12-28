Адаптер JJC М42-Nikon F (б.у. состояние 4) (б/у)
Код товара : УТ-00048093
Артикул : б/у-Н1 КС 2020-12-28
Причина уценки:
Незначительные следы эксплуатации.
750 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 14 дней
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Описание
Код товара:113093
Адаптер для установки объективов с присоединительной резьбой М42 на фотокамеры с байонетом Nikon F. Без корректирующей линзы.
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 4
Комплектация: адаптер
Гарантия 14 дней.