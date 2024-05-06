Адаптер M42-FX (состояние 5) (б/у)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00075462 Артикул : б/у-Н1 К 2024-05-06

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Задать вопрос Причина уценки: Отличное состояние. 700 ₽ Купить Заказать в 1 клик Задать вопрос

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Описание Код товара: 140462 Адаптер М42 на камеры с байонетом Fujifilm X. Позволяет устанавливать объективы с креплением M42 на камеры с байонетом FUJIFILM X Состояние: 5;

Комплектация: -;

Гарантия 90 дней.

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