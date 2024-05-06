Адаптер M42-FX (состояние 5) (б/у)
Код товара : УТ-00075462
Артикул : б/у-Н1 К 2024-05-06
Причина уценки:
Отличное состояние.
700 ₽
Гарантия 90 дней
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Описание
Код товара: 140462
Адаптер М42 на камеры с байонетом Fujifilm X. Позволяет устанавливать объективы с креплением M42 на камеры с байонетом FUJIFILM X
Состояние: 5;
Комплектация: -;
Гарантия 90 дней.
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