Адаптер для Canon EOS R - M42 (состояние 5) (б/у)
Код товара : УТ-00066173
Артикул : б/у-Н1 КС 2023-03-14
Причина уценки:
Без дефектов.
2 490 ₽
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Описание
Код товара: 131173
тип - переходное кольцо
крепление на камере - Canon EOS R
крепление на объективе - резьба M42
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 5.
Комплектация: -.
Гарантия 90 дней.