Адаптер Canon EF-M42 (б.у. состояние 5) (б/у)
Код товара : УТ-00063490
Артикул : б/у-Н1 КС 2022-11-28
Причина уценки:
Незначительные следы эксплуатации.
1 490 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 90 дней.
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Описание
Код товара: 128490
Адптер для установки объективов с резьбой М42 на камеры Canon с байонетом EF/EF-S.
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 5.
Комплектация:-
Гарантия 90 дней.