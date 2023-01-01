Камера, которая может снимать жизнь в движении при помощи четырех объективов, позволит попробовать что-то новенькое! 4 объектива фотоаппарата ActionSampler срабатывают поочередно с небольшой задержкой, что позволяет заснять развитие сюжета. Камера очень проста в использовании: диафрагма, выдержка и зона фокусировки фиксированы, вам остается только навестись с помощью небольшого складного видоискателя и нажать на спуск.