Чехол Acme Made Sleek Case, черный-антик

<





>

Код товара: УТ-00087571 Артикул: AM00481 Код товара: УТ-00087571 Артикул: AM00481 Размеры внешние 12 x 2.4 x 8 см Размеры внутренние 9.5 x 1.3 x 6.9 см Вместимость компактная цифровая камера Цвет Черный Чехол для Компактных камер Материал Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Характеристики Размеры внешние 12 x 2.4 x 8 см Размеры внутренние 9.5 x 1.3 x 6.9 см Вместимость компактная цифровая камера Цвет Черный Чехол для Компактных камер Материал Описание Стильный и тонкий чехол Acme Made Sleek Case подходит для большинства компактных цифровых фотокамер. Жесткая форма чехла обеспечивает повышенную защиту от случайных ударов, а также повышенную пыле- и влагопрочность. Преимущества: Размер чехла точно соответствует размерам большинства современных фотокамер.

Жесткая форма обеспечивает защиту Вашей фотокамеры

Стильный дизайн и необычные ультра-модные цвета

Функциональность и эргономика (внутренний кармашек, и удобная молния) Характеристики: Размеры внешние: 12 x 2.4 x 8 см

Размеры внутренние: 9.5 x 1.3 x 6.9 см

Вместимость: компактная цифровая камера Видео Наш обзор

Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты. Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.