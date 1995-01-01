Чехол Acme Made Sleek Case, черный-антик
Код товара:УТ-00087571
Артикул:AM00481
Товар не найден
Характеристики
Размеры внешние12 x 2.4 x 8 см
Размеры внутренние9.5 x 1.3 x 6.9 см
Вместимостькомпактная цифровая камера
ЦветЧерный
Чехол дляКомпактных камер
Материал
Описание
Стильный и тонкий чехол Acme Made Sleek Case подходит для большинства компактных цифровых фотокамер. Жесткая форма чехла обеспечивает повышенную защиту от случайных ударов, а также повышенную пыле- и влагопрочность.
Преимущества:
- Размер чехла точно соответствует размерам большинства современных фотокамер.
- Жесткая форма обеспечивает защиту Вашей фотокамеры
- Стильный дизайн и необычные ультра-модные цвета
- Функциональность и эргономика (внутренний кармашек, и удобная молния)
Характеристики:
- Размеры внешние: 12 x 2.4 x 8 см
- Размеры внутренние: 9.5 x 1.3 x 6.9 см
- Вместимость: компактная цифровая камера