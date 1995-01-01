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Чехол Acme Made Sleek Case, белый-антик

  • Sleek Case, белый-антик
  • Sleek Case, белый-антик
  • Sleek Case, белый-антик
Код товара:УТ-00087570
Артикул:AM00482

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Стильный и тонкий чехол Acme Made Sleek Case подходит для большинства компактных цифровых фотокамер. Жесткая форма чехла обеспечивает повышенную защиту от случайных ударов, а также повышенную пыле- и влагопрочность.

Преимущества:

  • Размер чехла точно соответствует размерам большинства современных фотокамер.
  • Жесткая форма обеспечивает защиту Вашей фотокамеры
  • Стильный дизайн и необычные ультра-модные цвета
  • Функциональность и эргономика (внутренний кармашек, и удобная молния)

Характеристики:

  • Размеры внешние: 12 x 2.4 x 8 см
  • Размеры внутренние: 9.5 x 1.3 x 6.9 см
  • Вместимость: компактная цифровая камера