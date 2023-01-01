Accsoon Power Cage – клетка для планшета Apple iPad с возможностью установки внешнего аккумулятора. Совместима с 9 моделями: обычный iPad (7, 8 и 9 поколения), iPad Air (3 и 4 поколения), iPad Pro 10.5" и iPad Pro 11" (1, 2 и 3 поколения). Возможна установка и других планшетов, подходящих по размеру: высота 250-260 мм, ширина 170-180 мм. На тыльной стороне располагаются салазки для аккумулятора типа Sony NP-F: NP-F550, NP-F750, NP-F970 и так далее. На клетке также предусмотрено множество гнезд с резьбой 1/4", с помощью которых на планшет можно навесить дополнительные аксессуары и закрепить всю конструкцию на различных держателях.