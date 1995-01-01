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Беспроводной интерком Accsoon CoMo SE MIC03-1H4R, 5 гарнитур

  • CoMo SE MIC03-1H4R, 5 гарнитур
  • CoMo SE MIC03-1H4R, 5 гарнитур
  • CoMo SE MIC03-1H4R, 5 гарнитур
  • CoMo SE MIC03-1H4R, 5 гарнитур
  • CoMo SE MIC03-1H4R, 5 гарнитур
  • CoMo SE MIC03-1H4R, 5 гарнитур
  • CoMo SE MIC03-1H4R, 5 гарнитур
  • CoMo SE MIC03-1H4R, 5 гарнитур
  • CoMo SE MIC03-1H4R, 5 гарнитур
  • CoMo SE MIC03-1H4R, 5 гарнитур
  • CoMo SE MIC03-1H4R, 5 гарнитур
  • CoMo SE MIC03-1H4R, 5 гарнитур
  • CoMo SE MIC03-1H4R, 5 гарнитур
  • CoMo SE MIC03-1H4R, 5 гарнитур
  • CoMo SE MIC03-1H4R, 5 гарнитур
  • CoMo SE MIC03-1H4R, 5 гарнитур
  • CoMo SE MIC03-1H4R, 5 гарнитур
  • CoMo SE MIC03-1H4R, 5 гарнитур
  • CoMo SE MIC03-1H4R, 5 гарнитур
  • CoMo SE MIC03-1H4R, 5 гарнитур
  • CoMo SE MIC03-1H4R, 5 гарнитур
Код товара:УТ-00093152
Артикул:33046

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Accsoon CoMo SE – это доступная беспроводная интерком-система, работающая на частоте 2.4 ГГц и обеспечивающая стабильную непрерывную связь на расстоянии до 400 метров. В комплект входит 5 гарнитур: одна основная (Host) и 4 удаленные (Receiver), а всего к одной базовой можно подключить до 4 гарнитур-ресиверов. Радиус действия считается от основной гарнитуры, которая ретранслирует сигнал между всеми. Система полнодуплексная, то есть все гарнитуры одновременно могут работать и на прием, и на передачу, не требуется переключаться между режимами «говорить» и «слушать». Для быстрого отключения микрофона достаточно просто поднять его вверх, а светодиодный индикатор, располагающийся рядом, всегда показывает, работает передача голоса или нет.

Система оснащена технологией интеллектуального шумоподавления (ENC — Environmental Noise Cancellation), которая эффективно снижает уровень фонового шума и обеспечивает кристально чистую передачу голоса. Даже в шумной обстановке пользователи могут общаться без помех и повторов.

Следует отметить хорошую эргономику: полноразмерные амбушюры целиком охватывают ушные раковины, оголовье мягкое, с противоположной стороны расположена широкая подушка – можно носить целый день. Управление простое и понятное: громкость регулируется двумя большими кнопками «+» и «–», микрофон включается и выключается одним движением. Аккумуляторы извлекаемые, здесь используются стандартные литиевые ячейки типа 18500: можно докупить про запас на тот случай, если вы случайно забудете зарядить гарнитуры перед мероприятием. Благодаря высокой емкости аккумуляторы обеспечивают более 30 часов использования при обычной комнатной температуре, а также могут работать в мороз до -15° С. К плюсам Accsoon CoMo SE можно также отнести доступность и мобильность: не требуется разворачивать отдельную базовую станцию, для начала работы достаточно просто включить все гарнитуры и подождать несколько секунд, пока они найдут друг друга.

Интерком система на 3 человек будет удобна для небольшой съемочной команды, например: режиссер, оператор, ассистент по свету или звуку. Особенно в сочетании с видеосендерами, которые позволяют в живом режиме передавать на монитор режиссера изображение с камеры. Accsoon CoMo SE также может использоваться для организации и работы на самых разных массовых мероприятиях: концертах, фестивалях, спортивных соревнованиях и так далее: моментальная передача информации дает возможность участникам группы быстро реагировать на возникающие ситуации, а руки участников всегда остаются свободными, что тоже очень важно – ничто не мешает управлять камерой, освещением, звуком и другими сложными устройствами. Есть возможность расширения системы до 5 гарнитур, дополнительные продаются поштучно.

Характеристики:

  • Радиус действия: до 400 метров от базовой гарнитуры (в условиях прямой линии видимости, без помех)
  • Диапазон частот: 2.4 ГГц
  • Отношение сигнал-шум: > 65 дБ
  • Время работы:
    • Удаленная гарнитура: ≥ 32 ч
    • Основная гарнитура: ≥ 30 ч (с 4 удаленными гарнитурами)
  • Время зарядки: ≤ 2 ч
  • Вес: 237 г (одна гарнитура с аккумулятором)
  • Температура эксплуатации: -15°C ~ 45°C

Комплектация:

  • 1 основная Host гарнитура
  • 4 удаленные Remote гарнитуры
  • 5 аккумуляторов
  • зарядное устройство
  • коробка для хранения батарей
  • 5 амбушюры
  • 5 поролоновых ветрозащиты микрофона
  • 5 мягких чехла для гарнитур
  • кейс для всего набора
  • инструкция