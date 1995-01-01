Accsoon CoMo SE – это беспроводная интерком-система, работающая на частоте 2.4 ГГц и обеспечивающая стабильную связь на расстоянии до 400 метров. В комплект входит 3 гарнитуры: одна основная (Host) и 2 удаленные (Remote), а всего к одной базовой можно подключить до 4 гарнитур-ресиверов. Радиус действия считается от основной гарнитуры, которая ретранслирует сигнал между всеми. Система полнодуплексная, то есть все гарнитуры одновременно могут работать и на прием, и на передачу, не требуется переключаться между режимами «говорить» и «слушать». Для быстрого отключения микрофона достаточно просто поднять его вверх, а светодиодный индикатор, располагающийся рядом, всегда показывает, работает передача голоса или нет.

Система оснащена технологией интеллектуального шумоподавления (ENC — Environmental Noise Cancellation), которая эффективно снижает уровень фонового шума и обеспечивает кристально чистую передачу голоса. Даже в шумной обстановке пользователи могут общаться без помех и повторов.

Следует отметить хорошую эргономику: полноразмерные амбушюры целиком охватывают ушные раковины, оголовье мягкое, с противоположной стороны расположена широкая подушка – можно носить целый день. Управление простое и понятное: громкость регулируется двумя большими кнопками «+» и «–», микрофон включается и выключается одним движением. Аккумуляторы извлекаемые, здесь используются стандартные литиевые ячейки типа 18500: можно докупить про запас на тот случай, если вы случайно забудете зарядить гарнитуры перед мероприятием. Благодаря высокой емкости аккумуляторы обеспечивают более 30 часов использования при обычной комнатной температуре, а также могут работать в мороз до -15° С. К плюсам Accsoon CoMo SE можно также отнести доступность и мобильность: не требуется разворачивать отдельную базовую станцию, для начала работы достаточно просто включить все гарнитуры и подождать несколько секунд, пока они найдут друг друга.

Интерком система на 3 человек будет удобна для небольшой съемочной команды, например: режиссер, оператор, ассистент по свету или звуку. Особенно в сочетании с видеосендерами, которые позволяют в живом режиме передавать на монитор режиссера изображение с камеры. Accsoon CoMo SE также может использоваться для организации и работы на самых разных массовых мероприятиях: концертах, фестивалях, спортивных соревнованиях и так далее: моментальная передача информации дает возможность участникам группы быстро реагировать на возникающие ситуации, а руки участников всегда остаются свободными, что тоже очень важно – ничто не мешает управлять камерой, освещением, звуком и другими сложными устройствами. Есть возможность расширения системы до 5 гарнитур, дополнительные продаются поштучно.

Характеристики

Радиус действия: до 400 метров от базовой гарнитуры (в условиях прямой линии видимости, без помех)

Диапазон частот: 2.4 ГГц

2.4 ГГц Отношение сигнал-шум: > 65 дБ

Время работы: Удаленная гарнитура: ≥ 32 ч Основная гарнитура: ≥ 30 ч (с 4 удаленными гарнитурами)

Время зарядки: ≤ 2 ч

≤ 2 ч Вес: 237 г (одна гарнитура с аккумулятором)

237 г (одна гарнитура с аккумулятором) Температура эксплуатации: -15°C ~ 45°C

Комплектация: