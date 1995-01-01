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Беспроводной интерком Accsoon CoMo MIC03-1H8R, 9 гарнитур

  • CoMo MIC03-1H8R, 9 гарнитур
  • CoMo MIC03-1H8R, 9 гарнитур
  • CoMo MIC03-1H8R, 9 гарнитур
  • CoMo MIC03-1H8R, 9 гарнитур
  • CoMo MIC03-1H8R, 9 гарнитур
  • CoMo MIC03-1H8R, 9 гарнитур
  • CoMo MIC03-1H8R, 9 гарнитур
  • CoMo MIC03-1H8R, 9 гарнитур
  • CoMo MIC03-1H8R, 9 гарнитур
  • CoMo MIC03-1H8R, 9 гарнитур
  • CoMo MIC03-1H8R, 9 гарнитур
  • CoMo MIC03-1H8R, 9 гарнитур
  • CoMo MIC03-1H8R, 9 гарнитур
  • CoMo MIC03-1H8R, 9 гарнитур
  • CoMo MIC03-1H8R, 9 гарнитур
  • CoMo MIC03-1H8R, 9 гарнитур
  • CoMo MIC03-1H8R, 9 гарнитур
  • CoMo MIC03-1H8R, 9 гарнитур
  • CoMo MIC03-1H8R, 9 гарнитур
  • CoMo MIC03-1H8R, 9 гарнитур
  • CoMo MIC03-1H8R, 9 гарнитур
  • CoMo MIC03-1H8R, 9 гарнитур
  • CoMo MIC03-1H8R, 9 гарнитур
  • CoMo MIC03-1H8R, 9 гарнитур
  • CoMo MIC03-1H8R, 9 гарнитур
  • CoMo MIC03-1H8R, 9 гарнитур
  • CoMo MIC03-1H8R, 9 гарнитур
  • CoMo MIC03-1H8R, 9 гарнитур
  • CoMo MIC03-1H8R, 9 гарнитур
  • CoMo MIC03-1H8R, 9 гарнитур
  • CoMo MIC03-1H8R, 9 гарнитур
  • CoMo MIC03-1H8R, 9 гарнитур
  • CoMo MIC03-1H8R, 9 гарнитур
  • CoMo MIC03-1H8R, 9 гарнитур
  • CoMo MIC03-1H8R, 9 гарнитур
  • CoMo MIC03-1H8R, 9 гарнитур
  • CoMo MIC03-1H8R, 9 гарнитур
  • CoMo MIC03-1H8R, 9 гарнитур
  • CoMo MIC03-1H8R, 9 гарнитур
Код товара:УТ-00093151
Артикул:31948

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Представляем Accsoon CoMo — полнодуплексную беспроводную систему внутренней связи с гарнитурой, идеальную для профессионалов в сфере видеосъемки и других командных проектов. Система работает на частоте 2,4 ГГц и обеспечивает надежный радиус действия до 400 метров, что делает её отличным выбором для эксплуатации на больших площадках.

Ключевые особенности:

Одновременная связь для 9 пользователей: Accsoon CoMo позволяет общаться одновременно до 9 пользователей, включая 1 ведущего и 8 периферийных участников, что обеспечивает эффективное взаимодействие в больших съемочных группах.

Совершенная технология шумоподавления: Благодаря новому двеимикрофонному алгоритму ENC (Enhanced Noise Cancellation), система анализирует звуковые сигналы и подавляет посторонние шумы, оставляя только голос пользователя. Это гарантирует чистую и четкую связь даже в шумной обстановке.

Стабильность и дальность передачи: Внешняя антенна обеспечивает стабильное соединение между основной и удаленной гарнитурами, обеспечивая дальность действия до 400 метров для надежного общения на больших расстояниях.

10+ часов автономной работы: Accsoon CoMo предлагает более 10 часов непрерывного общения без необходимости замены аккумуляторов. Быстрая зарядка позволяет пользователям всегда оставаться на связи.

Эргономичный и универсальный дизайн: Гарнитура имеет широкий диапазон регулировки, что обеспечивает комфортное использование как для пользователей с различными размерами головы, так и для ношения на левую или правую сторону.

Откидной микрофон и нулевая утечка звука: Отключаемый откидной микрофон формирует изолированный и качественный звук, который предотвращает попадание ненужных шумов в окружающее пространство, а значит, обеспечивает эффективное взаимодействие без посторонних помех.

Accsoon CoMo — это надежное и высококачественное решение для внутренней связи, которое позволит вашей команде работать с максимальной эффективностью и минимальными неудобствами. Поддержите продуктивность и коммуникацию в своем проекте с этой инновационной системой!

Характеристики

  • Радиус действия: до 400 метров от базовой гарнитуры (в условиях прямой линии видимости, без помех)
  • Диапазон частот: 2.4 ГГц
  • Отношение сигнал-шум: > 65 дБ
  • Время работы:
    • Удаленная гарнитура: ≥ 32 ч
    • Основная гарнитура: ≥ 30 ч (с 4 удаленными гарнитурами)
  • Время зарядки: ≤ 2 ч
  • Вес: 237 г (одна гарнитура с аккумулятором)
  • Температура эксплуатации: -15°C ~ 45°C

Комплектация:

  • 1 основная Host гарнитура
  • 8 удаленные Remote гарнитуры
  • 9 аккумуляторов
  • зарядное устройство
  • коробки для хранения батарей
  • 9 амбушюры
  • 9 поролоновых ветрозащиты микрофона
  • 9 мягких чехлов для гарнитур
  • 2 кейса для всего набора
  • инструкция