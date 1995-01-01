Беспроводной интерком Accsoon CoMo MIC03-1H8R, 9 гарнитур
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Описание
Представляем Accsoon CoMo — полнодуплексную беспроводную систему внутренней связи с гарнитурой, идеальную для профессионалов в сфере видеосъемки и других командных проектов. Система работает на частоте 2,4 ГГц и обеспечивает надежный радиус действия до 400 метров, что делает её отличным выбором для эксплуатации на больших площадках.
Ключевые особенности:
Одновременная связь для 9 пользователей: Accsoon CoMo позволяет общаться одновременно до 9 пользователей, включая 1 ведущего и 8 периферийных участников, что обеспечивает эффективное взаимодействие в больших съемочных группах.
Совершенная технология шумоподавления: Благодаря новому двеимикрофонному алгоритму ENC (Enhanced Noise Cancellation), система анализирует звуковые сигналы и подавляет посторонние шумы, оставляя только голос пользователя. Это гарантирует чистую и четкую связь даже в шумной обстановке.
Стабильность и дальность передачи: Внешняя антенна обеспечивает стабильное соединение между основной и удаленной гарнитурами, обеспечивая дальность действия до 400 метров для надежного общения на больших расстояниях.
10+ часов автономной работы: Accsoon CoMo предлагает более 10 часов непрерывного общения без необходимости замены аккумуляторов. Быстрая зарядка позволяет пользователям всегда оставаться на связи.
Эргономичный и универсальный дизайн: Гарнитура имеет широкий диапазон регулировки, что обеспечивает комфортное использование как для пользователей с различными размерами головы, так и для ношения на левую или правую сторону.
Откидной микрофон и нулевая утечка звука: Отключаемый откидной микрофон формирует изолированный и качественный звук, который предотвращает попадание ненужных шумов в окружающее пространство, а значит, обеспечивает эффективное взаимодействие без посторонних помех.
Accsoon CoMo — это надежное и высококачественное решение для внутренней связи, которое позволит вашей команде работать с максимальной эффективностью и минимальными неудобствами. Поддержите продуктивность и коммуникацию в своем проекте с этой инновационной системой!
Характеристики
- Радиус действия: до 400 метров от базовой гарнитуры (в условиях прямой линии видимости, без помех)
- Диапазон частот: 2.4 ГГц
- Отношение сигнал-шум: > 65 дБ
- Время работы:
- Удаленная гарнитура: ≥ 32 ч
- Основная гарнитура: ≥ 30 ч (с 4 удаленными гарнитурами)
- Время зарядки: ≤ 2 ч
- Вес: 237 г (одна гарнитура с аккумулятором)
- Температура эксплуатации: -15°C ~ 45°C
Комплектация:
- 1 основная Host гарнитура
- 8 удаленные Remote гарнитуры
- 9 аккумуляторов
- зарядное устройство
- коробки для хранения батарей
- 9 амбушюры
- 9 поролоновых ветрозащиты микрофона
- 9 мягких чехлов для гарнитур
- 2 кейса для всего набора
- инструкция