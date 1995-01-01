Видеосендер Accsoon CineView SE
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Описание
CineView SE - комплект беспроводной системы передачи видеосигнала с лучшей в своем классе временем задержки менее 50 мс. CineView SE может передавать видеосигнал через SDI и HDMI в формате до 1080p 60 кадров в секунду на входе/выходе. CineView SE передает сигнал одновременно в двух диапазонах частот 2,4ГГц + 5ГГц для повышения стабильности и дальности передачи до 350 метров в прямой видимости.
Погрузитесь в мир высокой четкости с CineView SE! Это новое устройство использует двухдиапазонную технологию передачи видеосигнала, работающую на частотах Wi-Fi 2,4 и 5 ГГц. Интеллектуальный приемник адаптируется к помехам и объединяет два потока, формируя целостный аудио- и видеопоток без потерь.
Прорыв в производительности
CineView SE - это самый мощный видеосендер на рынке, обеспечивающий молниеносный отклик. Благодаря высокой мощности, устройство способно передавать сигнал на расстояние до 350 метров, позволяя вам снимать без границ.
Компактный и легкий дизайн
С прочным корпусом и 1,3-дюймовым OLED-дисплеем, CineView SE помещается в ладони. Алюминиевая конструкция аэрокосмического класса гарантирует минимальный вес без ущерба для прочности.
Полное отсутствие шума
Вы забудете о постороннем шуме во время съемок. CineView SE обеспечивает чистый звук, который вы оцените по достоинству.
Высокая производительность с низким энергопотреблением
CineView SE работает от аккумулятора типа NP-F или через порт USB-C, что делает его идеальным для длительных съемок.
Удобный мониторинг на нескольких устройствах
Смотрите изображение на 4 различных устройствах одновременно, включая монитор, iPhone, iPad и Macbook. Приложение Accsoon SEE обеспечивает моментальный беспроводной мониторинг, расширяя ваши возможности.
Умные функции для профессионалов
- **Smart Sharpening**: улучшает качество изображения, повышая четкость и детализацию.
- **Загрузка и запись LUT**: загружайте и применяйте LUT для точной цветокоррекции.
- **Поддержка RTMP**: передавайте аудио и видео в реальном времени через интернет.
- **Onion Skin Overlay**: упростите коррекцию движения и настройку плавности, накладывая фотографии для точного повторения композиции.
- **Разделение экрана (только для iPad)**: используйте режим Split View для профессионального мониторинга.
CineView SE — это идеальное решение для тех, кто ценит качество и удобство в съемке видео.
Передатчик (TX) : CineView SE transmitter
- Вход видео: SDI/HDMI
- Формат входа: SDI 1080p 23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60 кадр/с Level A/B
- Формат входа: HDMI 1080p 23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60 кадр/с
- Разъем: DC 5,5x2,1 мм (по центру положительный)
- Напряжение: DC 7.4~16.8В
- Аудио: 44.1КГц/48КГц 16бит/24бит PCM
- Задержка: <0,05 с (без учета задержки камеры)
- OLED дисплей 1,3 дюйма
- Мощность передачи сигнала: 17~20 дБм
- Дальность передачи сигнала: 350м (на открытом пространстве)
- Потребляемая мощность: 4,5Вт (номинальная)
- Рабочая температура: -10℃~40℃
- Размеры: 105x66x32мм (без учета антенн)
- Вес: 210г (без учета антенн)
- Выход видео: SDI/HDMI
- Формат выхода: SDI 1080p 24/25/30/50/60 кадр/с Level A
- Формат выхода: HDMI 1080p 24/25/30/50/60 кадр/с
- Разъем DC: 5,5x2,1 мм (по центру положительный)
- Напряжение DC: 7.4~16.8В
- OLED дисплей 1,3 дюйма
- Потребляемая мощность: 3,5Вт (номинальная)
- Рабочая температура: -10℃~40℃
- Размеры: 105x66x32мм (без учета антенн)
- Вес: 210 г (без учета антенн)