CineView SE - комплект беспроводной системы передачи видеосигнала с лучшей в своем классе временем задержки менее 50 мс. CineView SE может передавать видеосигнал через SDI и HDMI в формате до 1080p 60 кадров в секунду на входе/выходе. CineView SE передает сигнал одновременно в двух диапазонах частот 2,4ГГц + 5ГГц для повышения стабильности и дальности передачи до 350 метров в прямой видимости.



Погрузитесь в мир высокой четкости с CineView SE! Это новое устройство использует двухдиапазонную технологию передачи видеосигнала, работающую на частотах Wi-Fi 2,4 и 5 ГГц. Интеллектуальный приемник адаптируется к помехам и объединяет два потока, формируя целостный аудио- и видеопоток без потерь.

Прорыв в производительности

CineView SE - это самый мощный видеосендер на рынке, обеспечивающий молниеносный отклик. Благодаря высокой мощности, устройство способно передавать сигнал на расстояние до 350 метров, позволяя вам снимать без границ.

Компактный и легкий дизайн

С прочным корпусом и 1,3-дюймовым OLED-дисплеем, CineView SE помещается в ладони. Алюминиевая конструкция аэрокосмического класса гарантирует минимальный вес без ущерба для прочности.

Полное отсутствие шума

Вы забудете о постороннем шуме во время съемок. CineView SE обеспечивает чистый звук, который вы оцените по достоинству.

Высокая производительность с низким энергопотреблением

CineView SE работает от аккумулятора типа NP-F или через порт USB-C, что делает его идеальным для длительных съемок.

Удобный мониторинг на нескольких устройствах

Смотрите изображение на 4 различных устройствах одновременно, включая монитор, iPhone, iPad и Macbook. Приложение Accsoon SEE обеспечивает моментальный беспроводной мониторинг, расширяя ваши возможности.

Умные функции для профессионалов

- **Smart Sharpening**: улучшает качество изображения, повышая четкость и детализацию.

- **Загрузка и запись LUT**: загружайте и применяйте LUT для точной цветокоррекции.

- **Поддержка RTMP**: передавайте аудио и видео в реальном времени через интернет.

- **Onion Skin Overlay**: упростите коррекцию движения и настройку плавности, накладывая фотографии для точного повторения композиции.

- **Разделение экрана (только для iPad)**: используйте режим Split View для профессионального мониторинга.

CineView SE — это идеальное решение для тех, кто ценит качество и удобство в съемке видео.

Технические характеристики:



Передатчик (TX) : CineView SE transmitter

Вход видео: SDI/HDMI Формат входа: SDI 1080p 23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60 кадр/с Level A/B Формат входа: HDMI 1080p 23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60 кадр/с

SDI/HDMI Разъем: DC 5,5x2,1 мм (по центру положительный)

5,5x2,1 мм (по центру положительный) Напряжение: DC 7.4~16.8В

7.4~16.8В Аудио: 44.1КГц/48КГц 16бит/24бит PCM

44.1КГц/48КГц 16бит/24бит PCM Задержка: <0,05 с (без учета задержки камеры)

<0,05 с (без учета задержки камеры) OLED дисплей 1,3 дюйма

1,3 дюйма Мощность передачи сигнала: 17~20 дБм

17~20 дБм Дальность передачи сигнала: 350м (на открытом пространстве)

350м (на открытом пространстве) Потребляемая мощность: 4,5Вт (номинальная)

4,5Вт (номинальная) Рабочая температура: -10℃~40℃

-10℃~40℃ Размеры: 105x66x32мм (без учета антенн)

105x66x32мм (без учета антенн) Вес: 210г (без учета антенн)

Приёмник (RX): CineView SE receiver