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Приемник видеосендера Accsoon CineView SE (RX)

  • CineView SE (RX)
  • CineView SE (RX)
  • CineView SE (RX)
  • CineView SE (RX)
  • CineView SE (RX)
  • CineView SE (RX)
  • CineView SE (RX)
  • CineView SE (RX)
  • CineView SE (RX)
  • CineView SE (RX)
  • CineView SE (RX)
Код товара:УТ-00093177
Артикул:29893

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Погрузитесь в мир высокой четкости с CineView SE! Это новое устройство использует двухдиапазонную технологию передачи видеосигнала, работающую на частотах Wi-Fi 2,4 и 5 ГГц. Интеллектуальный приемник адаптируется к помехам и объединяет два потока, формируя целостный аудио- и видеопоток без потерь.

Прорыв в производительности
CineView SE - это самый мощный видеосендер на рынке, обеспечивающий молниеносный отклик. Благодаря высокой мощности, устройство способно передавать сигнал на расстояние до 350 метров, позволяя вам снимать без границ.

Компактный и легкий дизайн
С прочным корпусом и 1,3-дюймовым OLED-дисплеем, CineView SE помещается в ладони. Алюминиевая конструкция аэрокосмического класса гарантирует минимальный вес без ущерба для прочности.

Полное отсутствие шума
Вы забудете о постороннем шуме во время съемок. CineView SE обеспечивает чистый звук, который вы оцените по достоинству.

Высокая производительность с низким энергопотреблением
CineView SE работает от аккумулятора типа NP-F или через порт USB-C, что делает его идеальным для длительных съемок.

Удобный мониторинг на нескольких устройствах
Смотрите изображение на 4 различных устройствах одновременно, включая монитор, iPhone, iPad и Macbook. Приложение Accsoon SEE обеспечивает моментальный беспроводной мониторинг, расширяя ваши возможности.

Умные функции для профессионалов
- **Smart Sharpening**: улучшает качество изображения, повышая четкость и детализацию.
- **Загрузка и запись LUT**: загружайте и применяйте LUT для точной цветокоррекции.
- **Поддержка RTMP**: передавайте аудио и видео в реальном времени через интернет.
- **Onion Skin Overlay**: упростите коррекцию движения и настройку плавности, накладывая фотографии для точного повторения композиции.
- **Разделение экрана (только для iPad)**: используйте режим Split View для профессионального мониторинга.

CineView SE — это идеальное решение для тех, кто ценит качество и удобство в съемке видео.

Технические характеристики:

Приёмник (RX):
  • Выход видео: SDI/HDMI
    • Формат выхода: SDI 1080p 24/25/30/50/60 кадр/с Level A
    • Формат выхода: HDMI 1080p 24/25/30/50/60 кадр/с
  • Разъем DC: 5,5x2,1 мм (по центру положительный)
  • Напряжение DC: 7.4~16.8В
  • OLED дисплей 1,3 дюйма
  • Потребляемая мощность: 3,5Вт (номинальная)
  • Рабочая температура: -10℃~40℃
  • Размеры: 105x66x32мм (без учета антенн)
  • Вес: 210 г (без учета антенн)