Погрузитесь в мир высокой четкости с CineView SE! Это новое устройство использует двухдиапазонную технологию передачи видеосигнала, работающую на частотах Wi-Fi 2,4 и 5 ГГц. Интеллектуальный приемник адаптируется к помехам и объединяет два потока, формируя целостный аудио- и видеопоток без потерь.

Прорыв в производительности

CineView SE - это самый мощный видеосендер на рынке, обеспечивающий молниеносный отклик. Благодаря высокой мощности, устройство способно передавать сигнал на расстояние до 350 метров, позволяя вам снимать без границ.

Компактный и легкий дизайн

С прочным корпусом и 1,3-дюймовым OLED-дисплеем, CineView SE помещается в ладони. Алюминиевая конструкция аэрокосмического класса гарантирует минимальный вес без ущерба для прочности.

Полное отсутствие шума

Вы забудете о постороннем шуме во время съемок. CineView SE обеспечивает чистый звук, который вы оцените по достоинству.

Высокая производительность с низким энергопотреблением

CineView SE работает от аккумулятора типа NP-F или через порт USB-C, что делает его идеальным для длительных съемок.

Удобный мониторинг на нескольких устройствах

Смотрите изображение на 4 различных устройствах одновременно, включая монитор, iPhone, iPad и Macbook. Приложение Accsoon SEE обеспечивает моментальный беспроводной мониторинг, расширяя ваши возможности.

Умные функции для профессионалов

- **Smart Sharpening**: улучшает качество изображения, повышая четкость и детализацию.

- **Загрузка и запись LUT**: загружайте и применяйте LUT для точной цветокоррекции.

- **Поддержка RTMP**: передавайте аудио и видео в реальном времени через интернет.

- **Onion Skin Overlay**: упростите коррекцию движения и настройку плавности, накладывая фотографии для точного повторения композиции.

- **Разделение экрана (только для iPad)**: используйте режим Split View для профессионального мониторинга.

CineView SE — это идеальное решение для тех, кто ценит качество и удобство в съемке видео.



Технические характеристики:

Выход видео: SDI/HDMI Формат выхода: SDI 1080p 24/25/30/50/60 кадр/с Level A Формат выхода: HDMI 1080p 24/25/30/50/60 кадр/с

SDI/HDMI Приёмник (RX):