CineView SE 4K — передовое решение для видеопроизводства, которое продолжает успешную серию CineView SE с рядом значительных технических улучшений. Этот беспроводной видеосендер поддерживает высокое качество видео с разрешением до 4K при частоте 30 кадров в секунду, используя современный кодек H.265 для эффективного сжатия без потери качества изображения.

CineView SE 4K оснащён двухдиапазонной системой передачи данных, работающей на частотах 2,4 и 5 ГГц. Благодаря протоколу RTMS 4.0, вы можете быть уверены в стабильной связи с минимальными задержками, что делает устройство идеальным для профессиональных съемок.

Дополнительным преимуществом является встроенный модуль дистанционного управления, позволяющий регулировать параметры камеры прямо с монитора. Выход USB-C расширяет возможности подключения к другим устройствам, улучшая вашу производительность и гибкость на съемочной площадке.

CineView SE 4K — ваш надежный помощник для создания качественного видеоконтента!

Технические характеристики:

Передатчик (TX) :

Протокол передачи: Фирменный протокол RTMS 4.0 (Accsoon)

Видеовход: HDMI вход 3G-SDI вход

Видеовыход: USB-C выход

Управление камерой: USB-C

Форматы SDI (вход) 1080p: 23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60к/с (Level A/B)

Форматы HDMI (вход) UHD 4K: 23.98/24/25/29.97/30 к/с 1080p: 23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60 к/с



Приёмник (RX):

Протокол передачи: Фирменный протокол RTMS 4.0 (Accsoon)

Видеовыход HDMI выход 3G-SDI выход USB-C выход

Форматы SDI (выход) 1080p: 23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60 к/с (Level A)

Форматы HDMI (выход) UHD 4K: 23.98/24/25/29.97 / 30 к/с 1080p: 23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60 к/с



Общее:

Разъём питания: 5,5 × 2,1 мм, центральный контакт положительный

Напряжение питания: (DC)7,4–16,8 В

Совместимые аккумуляторы: NP-F550, NP-F750, NP-F970

Потребляемая мощность: 4,4 Вт (среднее, без питания внешних устройств)

Звук: HDMI вложенный, SDI вложенный

Задержка сигнала: TX → RX 1080p: менее 50 мс*; 4K 30: менее 100 мс (задержка камеры не учитывается) TX → iOS 1080p: менее 50 мс *; 4K 30: менее 100 мс (задержка камеры не учитывается)

Дальность передачи: более 400 м** (прямая видимость, без помех)

Температура эксплуатации: -10...+40 °C

Габариты (без антенн): 110 × 32,7 × 74 мм

Масса (без антенн): 245 г

Передатчик принимает и транслирует чересстрочный сигнал, однако отображает его в построчной развёртке. Приёмник выводит исключительно сигнал с построчной развёрткой.



ВАЖНО! При подаче на вход HDMI передатчика сигнала 4K выход SDI приёмника недоступен.

* Измерено при съёмке видео 1080p/60 к/с на низком битрейте.

** Измерено при съёмке видео 1080p/60 к/с на низком битрейте в условиях прямой видимости без радиопомех, в соответствии с требованиями FCC.