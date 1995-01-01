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Видеосендер Accsoon CineView SE 4K

  • Accsoon CineView SE 4K Видеосендер
  • Accsoon CineView SE 4K Видеосендер
  • Accsoon CineView SE 4K Видеосендер
  • Accsoon CineView SE 4K Видеосендер
  • Accsoon CineView SE 4K Видеосендер
  • Accsoon CineView SE 4K Видеосендер
  • Accsoon CineView SE 4K Видеосендер
  • Accsoon CineView SE 4K Видеосендер
  • Accsoon CineView SE 4K Видеосендер
  • Accsoon CineView SE 4K Видеосендер
  • Accsoon CineView SE 4K Видеосендер
  • Accsoon CineView SE 4K Видеосендер
  • Accsoon CineView SE 4K Видеосендер
  • Accsoon CineView SE 4K Видеосендер
  • Accsoon CineView SE 4K Видеосендер
  • Accsoon CineView SE 4K Видеосендер
  • Accsoon CineView SE 4K Видеосендер
  • Accsoon CineView SE 4K Видеосендер
  • Accsoon CineView SE 4K Видеосендер
  • Accsoon CineView SE 4K Видеосендер
  • Accsoon CineView SE 4K Видеосендер
  • Accsoon CineView SE 4K Видеосендер
  • Accsoon CineView SE 4K Видеосендер
  • Accsoon CineView SE 4K Видеосендер
  • Accsoon CineView SE 4K Видеосендер
  • Accsoon CineView SE 4K Видеосендер
  • Accsoon CineView SE 4K Видеосендер
Код товара:УТ-00093172
Артикул:33325

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

CineView SE 4K — передовое решение для видеопроизводства, которое продолжает успешную серию CineView SE с рядом значительных технических улучшений. Этот беспроводной видеосендер поддерживает высокое качество видео с разрешением до 4K при частоте 30 кадров в секунду, используя современный кодек H.265 для эффективного сжатия без потери качества изображения.

CineView SE 4K оснащён двухдиапазонной системой передачи данных, работающей на частотах 2,4 и 5 ГГц. Благодаря протоколу RTMS 4.0, вы можете быть уверены в стабильной связи с минимальными задержками, что делает устройство идеальным для профессиональных съемок.

Дополнительным преимуществом является встроенный модуль дистанционного управления, позволяющий регулировать параметры камеры прямо с монитора. Выход USB-C расширяет возможности подключения к другим устройствам, улучшая вашу производительность и гибкость на съемочной площадке.

CineView SE 4K — ваш надежный помощник для создания качественного видеоконтента!

Технические характеристики:

Передатчик (TX) :

  • Протокол передачи: Фирменный протокол RTMS 4.0 (Accsoon)
  • Видеовход: HDMI вход 3G-SDI вход
  • Видеовыход: USB-C выход
  • Управление камерой: USB-C
  • Форматы SDI (вход)
    • 1080p: 23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60к/с (Level A/B)
  • Форматы HDMI (вход)
    • UHD 4K: 23.98/24/25/29.97/30 к/с
    • 1080p: 23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60 к/с

Приёмник (RX):

  • Протокол передачи: Фирменный протокол RTMS 4.0 (Accsoon)
  • Видеовыход
    • HDMI выход
    • 3G-SDI выход
    • USB-C выход
  • Форматы SDI (выход)
    • 1080p: 23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60 к/с (Level A)
  • Форматы HDMI (выход)
    • UHD 4K: 23.98/24/25/29.97 / 30 к/с
    • 1080p: 23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60 к/с

Общее:

  • Разъём питания: 5,5 × 2,1 мм, центральный контакт положительный
  • Напряжение питания: (DC)7,4–16,8 В
  • Совместимые аккумуляторы: NP-F550, NP-F750, NP-F970
  • Потребляемая мощность: 4,4 Вт (среднее, без питания внешних устройств)
  • Звук: HDMI вложенный, SDI вложенный
  • Задержка сигнала:
    • TX → RX 1080p: менее 50 мс*; 4K 30: менее 100 мс (задержка камеры не учитывается)
    • TX → iOS 1080p: менее 50 мс *; 4K 30: менее 100 мс (задержка камеры не учитывается)
  • Дальность передачи: более 400 м** (прямая видимость, без помех)
  • Температура эксплуатации: -10...+40 °C
  • Габариты (без антенн): 110 × 32,7 × 74 мм
  • Масса (без антенн): 245 г

Передатчик принимает и транслирует чересстрочный сигнал, однако отображает его в построчной развёртке. Приёмник выводит исключительно сигнал с построчной развёрткой.

ВАЖНО! При подаче на вход HDMI передатчика сигнала 4K выход SDI приёмника недоступен.

* Измерено при съёмке видео 1080p/60 к/с на низком битрейте.
** Измерено при съёмке видео 1080p/60 к/с на низком битрейте в условиях прямой видимости без радиопомех, в соответствии с требованиями FCC.