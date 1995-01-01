Видеосендер Accsoon CineView SE 4K
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Описание
CineView SE 4K — передовое решение для видеопроизводства, которое продолжает успешную серию CineView SE с рядом значительных технических улучшений. Этот беспроводной видеосендер поддерживает высокое качество видео с разрешением до 4K при частоте 30 кадров в секунду, используя современный кодек H.265 для эффективного сжатия без потери качества изображения.
CineView SE 4K оснащён двухдиапазонной системой передачи данных, работающей на частотах 2,4 и 5 ГГц. Благодаря протоколу RTMS 4.0, вы можете быть уверены в стабильной связи с минимальными задержками, что делает устройство идеальным для профессиональных съемок.
Дополнительным преимуществом является встроенный модуль дистанционного управления, позволяющий регулировать параметры камеры прямо с монитора. Выход USB-C расширяет возможности подключения к другим устройствам, улучшая вашу производительность и гибкость на съемочной площадке.
CineView SE 4K — ваш надежный помощник для создания качественного видеоконтента!
Технические характеристики:
Передатчик (TX) :
- Протокол передачи: Фирменный протокол RTMS 4.0 (Accsoon)
- Видеовход: HDMI вход 3G-SDI вход
- Видеовыход: USB-C выход
- Управление камерой: USB-C
- Форматы SDI (вход)
- 1080p: 23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60к/с (Level A/B)
- Форматы HDMI (вход)
- UHD 4K: 23.98/24/25/29.97/30 к/с
- 1080p: 23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60 к/с
Приёмник (RX):
- Протокол передачи: Фирменный протокол RTMS 4.0 (Accsoon)
- Видеовыход
- HDMI выход
- 3G-SDI выход
- USB-C выход
- Форматы SDI (выход)
- 1080p: 23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60 к/с (Level A)
- Форматы HDMI (выход)
- UHD 4K: 23.98/24/25/29.97 / 30 к/с
- 1080p: 23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60 к/с
Общее:
- Разъём питания: 5,5 × 2,1 мм, центральный контакт положительный
- Напряжение питания: (DC)7,4–16,8 В
- Совместимые аккумуляторы: NP-F550, NP-F750, NP-F970
- Потребляемая мощность: 4,4 Вт (среднее, без питания внешних устройств)
- Звук: HDMI вложенный, SDI вложенный
- Задержка сигнала:
- TX → RX 1080p: менее 50 мс*; 4K 30: менее 100 мс (задержка камеры не учитывается)
- TX → iOS 1080p: менее 50 мс *; 4K 30: менее 100 мс (задержка камеры не учитывается)
- Дальность передачи: более 400 м** (прямая видимость, без помех)
- Температура эксплуатации: -10...+40 °C
- Габариты (без антенн): 110 × 32,7 × 74 мм
- Масса (без антенн): 245 г
Передатчик принимает и транслирует чересстрочный сигнал, однако отображает его в построчной развёртке. Приёмник выводит исключительно сигнал с построчной развёрткой.
ВАЖНО! При подаче на вход HDMI передатчика сигнала 4K выход SDI приёмника недоступен.
* Измерено при съёмке видео 1080p/60 к/с на низком битрейте.
** Измерено при съёмке видео 1080p/60 к/с на низком битрейте в условиях прямой видимости без радиопомех, в соответствии с требованиями FCC.