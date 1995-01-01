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Видеосендер Accsoon CineView Quad

  • CineView Quad Видеосендер
  • CineView Quad Видеосендер
  • CineView Quad Видеосендер
  • CineView Quad Видеосендер
  • CineView Quad Видеосендер
  • CineView Quad Видеосендер
  • CineView Quad Видеосендер
  • CineView Quad Видеосендер
  • CineView Quad Видеосендер
  • CineView Quad Видеосендер
  • CineView Quad Видеосендер
  • CineView Quad Видеосендер
  • CineView Quad Видеосендер
  • CineView Quad Видеосендер
  • CineView Quad Видеосендер
  • CineView Quad Видеосендер
  • CineView Quad Видеосендер
Код товара:УТ-00093170
Артикул:29835

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

CineView Quad - это комплект беспроводной системы передачи, состоящей из передатчика и приемника SDI и HDMI с уникальной конструкцией складных антенн. Accsoon CineView Quad может передавать HD-видео и HQ-аудио сразу на 4 разных устройства (приемник, мобильный телефон, планшет, ноутбук и т.д.) практически с нулевой задержкой с помощью запатентованной двухканальной технологии передачи Accsoon (2,4 ГГц + 5 ГГц)

Технология двухканальной передачи
Accsoon CineView Quad использует запатентованную двухканальную технологию передачи сигнала, позволяющую одновременно работать на частотах 2,4 ГГц и 5 ГГц. Это обеспечивает значительное повышение стабильности и помехозащищенности по сравнению с традиционными видеосендерами, которые используют только одну частоту. CineView Quad гарантирует надежную передачу сигнала, даже в сложных условиях съемки.

Чрезвычайно низкая задержка
С CineView Quad вы сможете повысить производительность на съемочной площадке благодаря практически незаметной задержке менее 60 мс. Устройство сохраняет высокое качество изображения при передаче, обеспечивая комфортное восприятие в реальном времени.

Дальность передачи до 150 метров
CineView Quad способен передавать сигнал на расстояние до 150 метров в условиях прямой видимости, что позволяет вам работать на значительном расстоянии без потери качества благодаря двухканальной технологии.

Вход и выход SDI и HDMI
Устройство имеет возможность подключения до 4 ресиверов через HDMI и SDI, что расширяет возможности ввода и вывода. Это позволяет легко интегрировать CineView Quad в различные профессиональные системы и устройства.

Мониторинг на 4 устройствах
CineView Quad не только передает сигнал на приемник, но и позволяет отправлять видео на устройства iOS или Android, максимизируя ваши возможности мониторинга.

Поддержка передачи HD-видео и звука
CineView Quad поддерживает видеовход до 1080p при 60 кадрах в секунду и аудиовход с частотой до 48 кГц, гарантируя высокое качество передачи изображения и звука в режиме реального времени.

Удобное питание
Вы можете использовать аккумуляторы NP-F или подключить CineView Quad к внешнему источнику питания через разъем постоянного тока DC, что обеспечивает длительную работу устройства в полевых условиях.

Приложение для профессионального мониторинга Accsoon Go
Используйте приложение Accsoon Go для профессионального контроля на мобильных устройствах, включая функции потоковой передачи RTMP, наложения Onion Skin Overlay и разделенного экрана (только для iPad).

Простой ввод и установка
CineView Quad отличается легкостью в транспортировке благодаря складным антеннам и быстрой настройке, что позволяет быстро развернуть устройство и начать съемку.

Бесшумная работа
Отсутствие вентилятора делает CineView Quad практически бесшумным, что идеально подходит для съемок в тихих помещениях или на мероприятиях.

Прочный и легкий корпус
Корпус CineView Quad выполнен из авиационного алюминиевого сплава, что обеспечивает высокую прочность при минимальном весе всего 225 г.

Совместимость с Apple
CineView Quad обеспечивает бесперебойную работу с устройствами Apple, включая iPhone, iPad, iMac и Macbook, делая его идеальным выбором для пользователей экосистемы Apple.

Accsoon CineView Quad - ваш надежный помощник в мире профессиональной видеосъемки!

Технические характеристики:
Передатчик (TX) :
  • Рабочие частоты: 2,4ГГц и 5ГГц WiFi
  • Мощность сигнала: не более 100 мВт
  • Видео вход: SDI/HDMI
    • Вход SDI (формат): 1080p 23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60 Level A/B
    • Вход HDMI (формат) 1080p 23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60
  • Аудио: 44.1KHz/48KHz 16bit/24bit PCM
  • Задержка сигнала: ≤60 мс
  • Экран: 1.3" OLED
  • Дальность: до 150м
  • АРР: iOS 8.0 и Android 6.0
  • Питание: NP-F970 / F750 / F550, разъем DC 7.4-16.8В
  • Потребляемая мощность: 4.5Вт
  • Температура при эксплуатации: -10~40℃
  • Размеры: 105*66*31мм (корпус)
  • Вес: 225г​

Приёмник (RX):

  • Видео выход SDI/HDMI
    • Выход SDI (формат): 1080p 24/25/30/50/60 Level A
    • Выход HDMI (формат): 1080p 24/25/30/50/60
  • Потребляемая мощность: 5Вт
  • Вес: 225г​