Поддержка выходов SDI и HDMI с уникальной конструкцией складных антенн. Accsoon CineView Quad может передавать HD-видео и HQ-аудио сразу на 4 разных устройства (приемник, мобильный телефон, планшет, ноутбук и т.д.) практически с нулевой задержкой с помощью запатентованной двухканальной технологии передачи Accsoon (2,4 ГГц + 5 ГГц)

Технология двухканальной передачи

Accsoon CineView Quad использует запатентованную двухканальную технологию передачи сигнала, позволяющую одновременно работать на частотах 2,4 ГГц и 5 ГГц. Это обеспечивает значительное повышение стабильности и помехозащищенности по сравнению с традиционными видеосендерами, которые используют только одну частоту. CineView Quad гарантирует надежную передачу сигнала, даже в сложных условиях съемки.

Чрезвычайно низкая задержка

С CineView Quad вы сможете повысить производительность на съемочной площадке благодаря практически незаметной задержке менее 60 мс. Устройство сохраняет высокое качество изображения при передаче, обеспечивая комфортное восприятие в реальном времени.

Дальность передачи до 150 метров

CineView Quad способен передавать сигнал на расстояние до 150 метров в условиях прямой видимости, что позволяет вам работать на значительном расстоянии без потери качества благодаря двухканальной технологии.

Вход и выход SDI и HDMI

Устройство имеет возможность подключения до 4 ресиверов через HDMI и SDI, что расширяет возможности ввода и вывода. Это позволяет легко интегрировать CineView Quad в различные профессиональные системы и устройства.

Мониторинг на 4 устройствах

CineView Quad не только передает сигнал на приемник, но и позволяет отправлять видео на устройства iOS или Android, максимизируя ваши возможности мониторинга.

Поддержка передачи HD-видео и звука

CineView Quad поддерживает видеовход до 1080p при 60 кадрах в секунду и аудиовход с частотой до 48 кГц, гарантируя высокое качество передачи изображения и звука в режиме реального времени.

Удобное питание

Вы можете использовать аккумуляторы NP-F или подключить CineView Quad к внешнему источнику питания через разъем постоянного тока DC, что обеспечивает длительную работу устройства в полевых условиях.

Приложение для профессионального мониторинга Accsoon Go

Используйте приложение Accsoon Go для профессионального контроля на мобильных устройствах, включая функции потоковой передачи RTMP, наложения Onion Skin Overlay и разделенного экрана (только для iPad).

Простой ввод и установка

CineView Quad отличается легкостью в транспортировке благодаря складным антеннам и быстрой настройке, что позволяет быстро развернуть устройство и начать съемку.

Бесшумная работа

Отсутствие вентилятора делает CineView Quad практически бесшумным, что идеально подходит для съемок в тихих помещениях или на мероприятиях.

Прочный и легкий корпус

Корпус CineView Quad выполнен из авиационного алюминиевого сплава, что обеспечивает высокую прочность при минимальном весе всего 225 г.

Совместимость с Apple

CineView Quad обеспечивает бесперебойную работу с устройствами Apple, включая iPhone, iPad, iMac и Macbook, делая его идеальным выбором для пользователей экосистемы Apple.

Accsoon CineView Quad - ваш надежный помощник в мире профессиональной видеосъемки!

Технические характеристики: