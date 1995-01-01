Откройте новые горизонты в беспроводной передаче видео с ультракомпактным передатчиком CineView Nano. С размерами всего 76×113 мм и весом 72.3 г, он менее чем в два раза тяжелее, чем CineView HE/SE, что делает его идеальным выбором для мобильных съемок. Корпус из прочного алюминия обеспечивает долговечность, а две встроенные антенны способствуют компактности устройства.

CineView Nano предоставляет простой HDMI-мониторинг, с одним входом HDMI и возможностью беспроводной передачи видео на 4 устройства с Android или iOS через WiFi. Вы получаете быструю скорость передачи с минимальной задержкой — всего около 60 мс — на расстоянии до 150 метров, что позволяет вам наслаждаться безлаговой трансляцией.

Установить CineView Nano на камеру легко благодаря крепежному отверстию 1/4"-20, а надежный держатель для телефона обеспечивает стабильность во время мониторинга. Универсальное питание устройства осуществляется с помощью NP-F аккумулятора или через вход для постоянного тока 5В USB-C IN. Дополнительный выход USB-C 5 В позволяет питать другие устройства.

Для пользователей, работающих со стабилизаторами, предусмотрен адаптер, который совместим с гимблами DJI RS2/RS3, что облегчает монтаж устройства и обеспечивает оптимальный баланс.

В комплект входят:

- Передатчик ×1

- Зажим для телефона ×1

- Кронштейн для холодного башмака ×1

- Адаптер RS2/3 Pro Gimbal ×1

- Руководство пользователя ×1

CineView Nano — это удобное и мощное решение для всех ваших потребностей в беспроводной передаче видео.

Технические характеристики: