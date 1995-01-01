Видеосендер Accsoon CineView NANO
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Описание
Откройте новые горизонты в беспроводной передаче видео с ультракомпактным передатчиком CineView Nano. С размерами всего 76×113 мм и весом 72.3 г, он менее чем в два раза тяжелее, чем CineView HE/SE, что делает его идеальным выбором для мобильных съемок. Корпус из прочного алюминия обеспечивает долговечность, а две встроенные антенны способствуют компактности устройства.
CineView Nano предоставляет простой HDMI-мониторинг, с одним входом HDMI и возможностью беспроводной передачи видео на 4 устройства с Android или iOS через WiFi. Вы получаете быструю скорость передачи с минимальной задержкой — всего около 60 мс — на расстоянии до 150 метров, что позволяет вам наслаждаться безлаговой трансляцией.
Установить CineView Nano на камеру легко благодаря крепежному отверстию 1/4"-20, а надежный держатель для телефона обеспечивает стабильность во время мониторинга. Универсальное питание устройства осуществляется с помощью NP-F аккумулятора или через вход для постоянного тока 5В USB-C IN. Дополнительный выход USB-C 5 В позволяет питать другие устройства.
Для пользователей, работающих со стабилизаторами, предусмотрен адаптер, который совместим с гимблами DJI RS2/RS3, что облегчает монтаж устройства и обеспечивает оптимальный баланс.
В комплект входят:
- Передатчик ×1
- Зажим для телефона ×1
- Кронштейн для холодного башмака ×1
- Адаптер RS2/3 Pro Gimbal ×1
- Руководство пользователя ×1
CineView Nano — это удобное и мощное решение для всех ваших потребностей в беспроводной передаче видео.
- Вход видео: HDMI
- Формат выхода видео:
- 1080p 23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60 кадр/с
- Аудио: 44.1КГц/48КГц 16бит/24бит PCM через HDMI
- Задержка: <0,06 с (без учета задержки камеры)
- Мощность передачи сигнала: 17-20 дБм
- Дальность передачи сигнала: 150 метров (на открытом пространстве)
- Потребляемая мощность: 2,5 Вт (без зарядки других устройств)
- Рабочая температура: -10°C ~ 40°C
- Размеры (без учета антенн): 76×113×20 мм
- Вес (без учета антенн): 72,3 г