Добейтесь высокого качества видеопроизводства с Accsoon CineView Master 4K — идеальным решением для мониторинга, записи и стриминга, предлагающим истинное 4K-разрешение с плавной частотой 60 кадров в секунду. Это устройство представляет собой полностью сквозное решение, которое обеспечит вашему проекту детализированное изображение на новом уровне.

Передовая беспроводная технология

CineView Master 4K использует уникальную **технологию трёхдиапазонной передачи Accsoon Tri-Band**, которая значительно превосходит предыдущие двухдиапазонные системы. Благодаря динамическому распределению аудио- и видеоданных между диапазонами 2.4 ГГц, 5 ГГц и новым 6 ГГц, вы получите стабильное соединение, быстрое подключение и низкую задержку, даже при множественных подключениях устройств.

Минимальная задержка и максимальная дальность

С CineView Master 4K задержка составляет всего 25 мс, что делает его идеальным выбором для кинооператоров и фокус-пуллеров, обеспечивая точность и оперативность в условиях динамичной съемки. Дальность передачи достигает **2,5 км**, что позволяет вам свободно двигаться по площадке, не заботясь о качестве сигнала.

Максимум гибкости

Системе CineView Master 4K доступны один проводной и четыре беспроводных подключения, что открывает новые возможности для реализации ваших идей на съемочной площадке. Вы также можете выводить видео напрямую с камеры на устройства с iOS, такие как iPhone и iPad (A14 и новее), обеспечивая слаженную работу команды.

Высокая производительность и надежность

Оснащенный мощным 8K-процессором, CineView Master 4K разработан для работы в самых сложных условиях, обеспечивая прирост вычислительной мощности до 400%. Это позволяет системе легко справляться с трёхдиапазонной многопоточной трансляцией.

Эстетика и практичность

Сочетая современный индустриальный дизайн и надежный корпус, CineView Master 4K создан для работы в жестких условиях профессионального продакшена. Интеллектуальная система охлаждения обеспечивает тихую работу устройства, а различные способы питания, включая аккумуляторы V-Mount (приобретаются отдельно), позволяют устраняют лишние заботы при съемках.

Accsoon CineView Master 4K — ваш надежный партнер в создании высококачественного видеоконтента, удовлетворяющий всем требованиям современного продакшена. Откройте новые горизонты возможностей с этим уникальным решением для профессионалов!



Технические характеристики:

Передатчик (TX) :

A/V процессор: 8K высокопроизводительный процессор

Протокол: Фирменный протокол RTMS 4.0, разработанный компанией Accsoon

Видеовход: HDMI, 3G-SDI

Видеовыход: HDMI сквозной выход

USB видео: выход (на iOS)

Формат SDI входа: 1080p: 23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60 кадр/с (уровень A/B) 1080i: 50/59.94/60i

Формат HDMI входа: 4K (3840x2160): 23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60p 1080p: 23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60p 1080i: 50/59.94/60i 720p: 50/59.94/60p

Формат HDMI сквозного выхода: Идентичен HDMI входу

Разъём питания: 5.5 мм х 2.1 мм, центральный плюс

Диапазон входного напряжения: 7.4–16.8 В

Аккумулятор: Совместим с NP-F550, NP-F750, NP-F970

Потребление энергии: В среднем 6.5 Вт *Без питания дополнительных устройств

Аудио: Встроенное HDMI и SDI-аудио

Задержка: 1080p60: <25 мс 4K60: <35 мс (Без учёта задержки камеры)

Дальность передачи: ≥2.5 км (без препятствий и помех)

Рабочая температура: -10°C... +40°C

Габариты: (без антенн) 130x95x32 мм

Вес (без антенн): 322 г

Приёмник (RX):