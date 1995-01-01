Откройте для себя новые возможности видеопроизводства с монитором-видеосендером Accsoon CineView M7 PRO, который объединяет передовые технологии в компактном и удобном устройстве. CineView M7 PRO разработан для профессионалов и искушеных любителей видеосъемки, предоставляя надежную беспроводную передачу видео и аудио с минимальными задержками.

Ключевые особенности:

Высокое качество передачи: CineView M7 PRO поддерживает беспроводную передачу видеосигнала в качестве до 4K, что позволяет получать детализированное и четкое изображение. Идеально подходит для съемки в студии или на выезде.



Простота использования: Удобный интерфейс и интуитивное управление делают мониторинг видео комфортным. Полноцветный ЖК-дисплей обеспечивает отличную видимость даже при ярком освещении.



Широкий радиус действия: Устройство гарантирует стабильную связь на расстоянии до 350 метров, что позволяет вам свободно передвигаться по съемочной площадке без потери качества сигнала.



Подключение к нескольким устройствам:CineView M7 PRO может передавать сигнал на до четырех устройств одновременно, включая мобильные телефоны и планшеты на базе iOS и Android, что позволяет всей съемочной команде быть в курсе происходящего.



Компактный и легкий дизайн: С весом всего 494 г и удачно проработанными размерами, устройство легко переносить и устанавливать в любых условиях съемки.

Совместимость: CineView M7 PRO совместим с предыдущими моделями CineView, что позволяет интегрировать его в существующий рабочий процесс без необходимости менять оборудование.

Дополнительные функции: Поддержка различных форматов LUT позволит вам применять цветокоррекцию на лету, а наличие функции мониторинга в реальном времени и безопасная передача данных делают CineView M7 PRO надежным помощником в каждой съемке.

Accsoon CineView M7 PRO — это идеальный инструмент для профессионалов, стремящихся к высокому качеству и надежности в процессе видеосъемки. Получите больше контроля и гибкости с данным устройством, которое отвечает всем современным требованиям видеопроизводства.

Технические характеристики: