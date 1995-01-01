Монитор-видеосендер Accsoon CineView M7 PRO
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Описание
Откройте для себя новые возможности видеопроизводства с монитором-видеосендером Accsoon CineView M7 PRO, который объединяет передовые технологии в компактном и удобном устройстве. CineView M7 PRO разработан для профессионалов и искушеных любителей видеосъемки, предоставляя надежную беспроводную передачу видео и аудио с минимальными задержками.
Ключевые особенности:
Высокое качество передачи: CineView M7 PRO поддерживает беспроводную передачу видеосигнала в качестве до 4K, что позволяет получать детализированное и четкое изображение. Идеально подходит для съемки в студии или на выезде.
Простота использования: Удобный интерфейс и интуитивное управление делают мониторинг видео комфортным. Полноцветный ЖК-дисплей обеспечивает отличную видимость даже при ярком освещении.
Широкий радиус действия: Устройство гарантирует стабильную связь на расстоянии до 350 метров, что позволяет вам свободно передвигаться по съемочной площадке без потери качества сигнала.
Подключение к нескольким устройствам:CineView M7 PRO может передавать сигнал на до четырех устройств одновременно, включая мобильные телефоны и планшеты на базе iOS и Android, что позволяет всей съемочной команде быть в курсе происходящего.
Компактный и легкий дизайн: С весом всего 494 г и удачно проработанными размерами, устройство легко переносить и устанавливать в любых условиях съемки.
Совместимость: CineView M7 PRO совместим с предыдущими моделями CineView, что позволяет интегрировать его в существующий рабочий процесс без необходимости менять оборудование.
Дополнительные функции: Поддержка различных форматов LUT позволит вам применять цветокоррекцию на лету, а наличие функции мониторинга в реальном времени и безопасная передача данных делают CineView M7 PRO надежным помощником в каждой съемке.
Accsoon CineView M7 PRO — это идеальный инструмент для профессионалов, стремящихся к высокому качеству и надежности в процессе видеосъемки. Получите больше контроля и гибкости с данным устройством, которое отвечает всем современным требованиям видеопроизводства.
Технические характеристики:
- Экран дисплея: 7" LCD
- Разрешение: 1920 x 1080 пикселей
- PPI: 323
- Соотношение сторон: 16:9
- Яркость: 1000 нит
- Контрастность: 1000:1
- Углы обзора: 176°/176°
- Тип подсветки: Edge-Lit, светодиодная (Ultra-transparent)
- Калибровка экрана по цвету: Поддерживается
- LUT Поддержка:
- 1D и 3D Cube LUT
- 1D: до 4096 точек
- 3D: до 127 точек
- Видео входы: HDMI 2.0 / 3G-SDI
- Видео выхода: HDMI 2.0 / 3G-SDI
- Форматы видеовхода HDMI:
- 4K DCI (4096 x 2160): 23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60
- 4K UHD (3840 x 2160): 23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60
- 1080p: 23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60
- 1080i: 50/59.94/60
- 720p: 50/59.94/60
- Форматы видеовхода SDI:
- 1080p: 23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60 Level A/B
- 1080i: 50/59.94/60
- Форматы видеовыхода:
- HDMI 4K DCI (4096 x 2160): 23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60
- 4K UHD (3840 x 2160): 23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60
- 1080p: 23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60
- 1080i: 50/59.94/60
- 720p: 50/59.94/60
- Форматы видеовыхода SDI:
- 1080p: 23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60 Level A
- 1080i: 50/59.94/60
- Порт питания DC: 6.0–16.8 В, 5.5 мм x 2.1 мм, плюс по центру
- Совместимые аккумуляторы: NP-F550, NP-F750, NP-F970
- Порт питания USB-C (вход): PD3.0 9В/3А, 12В/3А, 15В/3А
- Порт питания USB-C (выход): Максимум: 5 В/2 А
- Разъём микрофона: 3.5 мм TRS
- Разъём наушников: 3.5 мм CTIA
- Дискретизация на входе микрофона: 16 бит, 48 кГц
- Потребляемая мощность: 12–28 Вт (в зависимости от фактического использования)
- Корпус: Алюминиевый сплав авиационного стандарта
- Отвод тепла: Активное + пассивное охлаждение
- Задержка беспроводной передачи: 60 мс
- Дальность беспроводной передачи двухдиапазонное соединение: 350 м
- Рабочая температура: -10°C – 40°C
- Вес: 494 г
- Габариты: 182.2 x 120.7 x 31.5 мм