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Монитор-видеосендер Accsoon CineView M7

  • CineView M7
  • CineView M7
  • CineView M7
  • CineView M7
  • CineView M7
  • CineView M7
  • CineView M7
  • CineView M7
  • CineView M7
  • CineView M7
  • CineView M7
  • CineView M7
  • CineView M7
  • CineView M7
  • CineView M7
  • CineView M7
  • CineView M7
  • CineView M7
  • CineView M7
  • CineView M7
  • CineView M7
  • CineView M7
  • CineView M7
Код товара:УТ-00093173
Артикул:32966

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Поднимите свой рабочий процесс цветокоррекции на новый уровень с монитором-видеосендером Accsoon CineView M7. Этот устройство обеспечивает кинематографическую точность цвета и предоставляет все необходимые инструменты для калибровки экрана, позволяя вам добиться профессионального качества. Сверхяркий экран с полной ламинацией и антибликовым покрытием гарантирует, что даже в условиях яркого освещения вы сможете четко видеть изображение.

Начало эры умного мониторинга с Accsoon CineView M7 означает интуитивное взаимодействие и эволюцию работы с кадром благодаря продвинутому меню приложений. Устройство поддерживает совместимость с системами CineView и предлагает вход и выход DCI 4K60, что обеспечивает высокое качество видео с частотой до 60 кадров в секунду.

Многофункциональность устройства включает мониторинг, стриминг, запись и вывод изображения с применением LUT. Вы сможете эффективно проводить грейдинг и управлять цветом, а также наслаждаться функциями преобразования частоты кадров и разрешения.

Accsoon CineView M7 предлагает универсальные интерфейсы с входом для внешнего микрофона и выходом на наушники, а также поддержку дополнительных носителей, таких как SD-карты, флэш-накопители USB 3.0 и SSD. Встроенный Wi-Fi позволяет проводить прямые трансляции и использовать функцию Camera-to-Cloud, обеспечивая мгновенную запись и воспроизведение в разрешении до 4K60.

Кроме того, монитор оснащен возможностью управления камерами, и перечень совместимых моделей Sony постоянно расширяется за счет обновлений. Accsoon CineView M7 — ваш надежный помощник в мире современного видеопроизводства!


Технические характеристики:
  • Экран дисплея: 7" LCD
  • Разрешение: 1920 x 1080 пикселей
  • PPI: 323
  • Соотношение сторон: 16:9
  • Яркость: 1000 нит
  • Контрастность: 1000:1
  • Углы обзора: 176°/176°
  • Тип подсветки: Edge-Lit, светодиодная (Ultra-transparent)
  • Калибровка экрана по цвету: Поддерживается
  • ​​​​LUT Поддержка:
    • 1D и 3D Cube LUT
    • ​​​​​1D: до 4096 точек
    • 3D: до 127 точек
  • Видео входы: HDMI 2.0 / 3G-SDI
  • Видео выхода: HDMI 2.0 / 3G-SDI
  • Форматы видеовхода
    • HDMI 4K DCI (4096 x 2160): 23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60
    • 4K UHD (3840 x 2160): 23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60
    • 1080p: 23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60
    • 1080i: 50/59.94/60
    • 720p: 50/59.94/60
  • Форматы видеовхода
    • SDI 1080p: 23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60 Level A/B
    • 1080i: 50/59.94/60
  • Форматы видеовыхода
    • HDMI 4K DCI (4096 x 2160): 23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60
    • 4K UHD (3840 x 2160): 23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60
    • 1080p: 23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60
    • 1080i: 50/59.94/60
    • 720p: 50/59.94/60
  • Форматы видеовыхода SDI
    • 1080p: 23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60 Level A​/B
    • 1080i: 50/59.94/60
  • Порт питания: DC 6.0–16.8 В, 5.5 мм x 2.1 мм, плюс по центру
  • Совместимые аккумуляторы: NP-F550, NP-F750, NP-F970
  • Порт питания USB-C (вход): PD3.0 9 В/3 А, 12 В/3 А, 15 В/3 А
  • Порт питания USB-C (выход): Максимум: 5 В/2 А
  • Разъём микрофона: 3.5 мм TRS
  • Разъём наушников: 3.5 мм CTIA
  • Дискретизация аудио на микрофонном входе: 16 бит, 48 кГц
  • Потребляемая мощность: 12–28 Вт (в зависимости от фактического использования)
  • Корпус: Алюминиевый сплав авиационного стандарта
  • Отвод тепла: Активное + пассивное охлаждение
  • Рабочая температура: –10 °C — 40 °C
  • Вес: 476 г
  • Габариты: 182.2 x 120.7 x 31.5 мм