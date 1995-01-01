Поднимите свой рабочий процесс цветокоррекции на новый уровень с монитором-видеосендером Accsoon CineView M7. Этот устройство обеспечивает кинематографическую точность цвета и предоставляет все необходимые инструменты для калибровки экрана, позволяя вам добиться профессионального качества. Сверхяркий экран с полной ламинацией и антибликовым покрытием гарантирует, что даже в условиях яркого освещения вы сможете четко видеть изображение.

Начало эры умного мониторинга с Accsoon CineView M7 означает интуитивное взаимодействие и эволюцию работы с кадром благодаря продвинутому меню приложений. Устройство поддерживает совместимость с системами CineView и предлагает вход и выход DCI 4K60, что обеспечивает высокое качество видео с частотой до 60 кадров в секунду.

Многофункциональность устройства включает мониторинг, стриминг, запись и вывод изображения с применением LUT. Вы сможете эффективно проводить грейдинг и управлять цветом, а также наслаждаться функциями преобразования частоты кадров и разрешения.

Accsoon CineView M7 предлагает универсальные интерфейсы с входом для внешнего микрофона и выходом на наушники, а также поддержку дополнительных носителей, таких как SD-карты, флэш-накопители USB 3.0 и SSD. Встроенный Wi-Fi позволяет проводить прямые трансляции и использовать функцию Camera-to-Cloud, обеспечивая мгновенную запись и воспроизведение в разрешении до 4K60.

Кроме того, монитор оснащен возможностью управления камерами, и перечень совместимых моделей Sony постоянно расширяется за счет обновлений. Accsoon CineView M7 — ваш надежный помощник в мире современного видеопроизводства!