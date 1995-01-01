Монитор-видеосендер Accsoon CineView M7
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Описание
Начало эры умного мониторинга с Accsoon CineView M7 означает интуитивное взаимодействие и эволюцию работы с кадром благодаря продвинутому меню приложений. Устройство поддерживает совместимость с системами CineView и предлагает вход и выход DCI 4K60, что обеспечивает высокое качество видео с частотой до 60 кадров в секунду.
Многофункциональность устройства включает мониторинг, стриминг, запись и вывод изображения с применением LUT. Вы сможете эффективно проводить грейдинг и управлять цветом, а также наслаждаться функциями преобразования частоты кадров и разрешения.
Accsoon CineView M7 предлагает универсальные интерфейсы с входом для внешнего микрофона и выходом на наушники, а также поддержку дополнительных носителей, таких как SD-карты, флэш-накопители USB 3.0 и SSD. Встроенный Wi-Fi позволяет проводить прямые трансляции и использовать функцию Camera-to-Cloud, обеспечивая мгновенную запись и воспроизведение в разрешении до 4K60.
Кроме того, монитор оснащен возможностью управления камерами, и перечень совместимых моделей Sony постоянно расширяется за счет обновлений. Accsoon CineView M7 — ваш надежный помощник в мире современного видеопроизводства!
Технические характеристики:
- Экран дисплея: 7" LCD
- Разрешение: 1920 x 1080 пикселей
- PPI: 323
- Соотношение сторон: 16:9
- Яркость: 1000 нит
- Контрастность: 1000:1
- Углы обзора: 176°/176°
- Тип подсветки: Edge-Lit, светодиодная (Ultra-transparent)
- Калибровка экрана по цвету: Поддерживается
- LUT Поддержка:
- 1D и 3D Cube LUT
- 1D: до 4096 точек
- 3D: до 127 точек
- Видео входы: HDMI 2.0 / 3G-SDI
- Видео выхода: HDMI 2.0 / 3G-SDI
- Форматы видеовхода
- HDMI 4K DCI (4096 x 2160): 23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60
- 4K UHD (3840 x 2160): 23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60
- 1080p: 23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60
- 1080i: 50/59.94/60
- 720p: 50/59.94/60
- Форматы видеовхода
- SDI 1080p: 23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60 Level A/B
- 1080i: 50/59.94/60
- Форматы видеовыхода
- HDMI 4K DCI (4096 x 2160): 23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60
- 4K UHD (3840 x 2160): 23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60
- 1080p: 23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60
- 1080i: 50/59.94/60
- 720p: 50/59.94/60
- Форматы видеовыхода SDI
- 1080p: 23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60 Level A/B
- 1080i: 50/59.94/60
- Порт питания: DC 6.0–16.8 В, 5.5 мм x 2.1 мм, плюс по центру
- Совместимые аккумуляторы: NP-F550, NP-F750, NP-F970
- Порт питания USB-C (вход): PD3.0 9 В/3 А, 12 В/3 А, 15 В/3 А
- Порт питания USB-C (выход): Максимум: 5 В/2 А
- Разъём микрофона: 3.5 мм TRS
- Разъём наушников: 3.5 мм CTIA
- Дискретизация аудио на микрофонном входе: 16 бит, 48 кГц
- Потребляемая мощность: 12–28 Вт (в зависимости от фактического использования)
- Корпус: Алюминиевый сплав авиационного стандарта
- Отвод тепла: Активное + пассивное охлаждение
- Рабочая температура: –10 °C — 40 °C
- Вес: 476 г
- Габариты: 182.2 x 120.7 x 31.5 мм