Повысьте качество вашей видеосъемки с передатчиком CineView HE, разработанным инженерами Accsoon, который использует инновационную технологию двухдиапазонной передачи данных (2,4 ГГц и 5 ГГц). Эта технология обеспечивает непревзойденную стабильность при беспроводной передаче видео, гарантируя отсутствие сбоев и потерь в качестве изображения и звука даже в сложных условиях. CineView HE идеально подходит для профессионалов, стремящихся к высокому качеству видеосъемки.

С максимальным радиусом действия до 350 метров и задержкой менее 0,06 секунды, CineView HE обеспечивает комфортный мониторинг на больших расстояниях, например, на открытых площадках, таких как футбольные поля. Устройство оснащено HDMI-входом и проходным выходом HDMI loop, что позволяет легко подключать камеру и монитор без потерь и задержек.

Ключевой особенностью CineView HE является новый UVC-выход, который позволяет передавать отснятый материал на любую платформу потокового вещания через компьютер с помощью USB-C-кабеля (приобретается отдельно). Это значительно упрощает процесс стриминга, избавляя от необходимости в дополнительных устройствах.

CineView HE поддерживает подключение до 4 приемных устройств, что позволяет производить многоэкранный мониторинг в режиме реального времени для всей съемочной группы. С помощью приложения Accsoon SEE вы сможете использовать множество функций для мониторинга и записи, мгновенно делиться материалами и получать доступ к дополнительным опциям.

Функция Smart Sharpening улучшает качество изображения, повышая четкость и детализацию. Вы также можете загружать и применять таблицы преобразования цвета (LUT) для точной цветокоррекции и стилизации видеосигнала. CineView HE поддерживает технологию RTMP для передачи аудио, видео и данных в реальном времени через интернет, а функция Onion Skin Overlay помогает вам синхронизировать движения на кадре, упрощая постобработку.

Кроме того, приложение Accsoon SEE поддерживает режим Split View для iPad, позволяя делить экран для удобного профессионального мониторинга. При включении питания CineView HE автоматически выбирает свободный канал для передачи аудио и видео, обеспечивая высокое качество передачи FHD-видео с минимальной задержкой и надежной защитой от помех.

CineView HE — это мощное решение для профессионалов, стремящихся к качеству и надежности в процессе работы.

Технические характеристики:

Передатчик (TX) :

Вход видео: HDMI

HDMI Формат входа HDMI: ​ 1080p 23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60 кадр/с

Формат выхода HDMI: ​ 1080p 23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60 кадр/с

Разъем DC: 5,5x2,1 мм (по центру положительный)

5,5x2,1 мм (по центру положительный) Напряжение: DC 7.4~16.8В

7.4~16.8В Аудио: 44.1КГц/48КГц 16бит/24бит PCM

44.1КГц/48КГц 16бит/24бит PCM Задержка: <0,06 с (без учета задержки камеры)

<0,06 с (без учета задержки камеры) OLED дисплей 1,3 дюйма

1,3 дюйма Мощность передачи сигнала: 17~20 дБм

17~20 дБм Дальность передачи сигнала: 350м (на открытом пространстве)

350м (на открытом пространстве) Потребляемая мощность: 4,5Вт (номинальная)

4,5Вт (номинальная) Рабочая температура: -10℃~40℃

-10℃~40℃ Размеры: 105x66x32мм (без учета антенн)

105x66x32мм (без учета антенн) Вес: 200 г (с учетом антенн)

​Приёмник (RX):