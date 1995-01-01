Видеосендер Accsoon CineView 2 SDI
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Описание
Повысьте качество своей видеосъемки с новым передатчиком CineView 2 SDI, который предлагает надежное двухдиапазонное соединение с впечатляющим радиусом действия до 450 метров. Благодаря усовершенствованной технологии беспроводной передачи данных и новому дизайну антенны, CineView 2 SDI превосходит свои предшественники, обеспечивая стабильное соединение на больших расстояниях.
С весом всего 210 г, CineView 2 SDI стал еще более компактным, что делает его удобным для транспортировки и быстрой установки. Уникальная конструкция антенны гарантирует мощный сигнал, обеспечивая надежную работу даже в сложных условиях.
Передатчик CineView 2 SDI может передавать видео на четыре устройства одновременно, включая мобильные устройства на базе iOS и Android, что позволяет вашей съемочной группе оставаться в курсе событий на площадке. Традиционная конструкция CineView также обеспечивает эффективное рассеивание тепла, что позволяет избежать шума вентилятора и гарантирует тихую съемку.
CineView 2 SDI оснащен полноцветным ЖК-дисплеем, который обеспечивает удобный интерфейс для пользователей. Кроме того, устройство обратно совместимо с моделями CineView SE, HE и Quad, что позволяет вам легко комбинировать различные модели для тех задач, которые требуют гибкости.
CineView 2 — это идеальное решение как для профессиональных съемок на спортивных событиях, свадьбах и живых выступлениях, так и для различных других задач. Используйте мобильное приложение для быстрого доступа к функциям устройства и наслаждайтесь простотой в управлении.
Технические характеристики:
- Вход видео: HDMI, 3G SDI
- Выход видео: HDMI Loop-Out сквозной
- Формат входа SDI:
- 1080p: 23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60кадр/с Level A/B
- 1080i: 50/59.94/60i
- 720p: 50/59.94/60p
- Формат входа HDMI:
- 4096х2160: 23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60p
- 3840х2160: 23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60p
- 1080i: 50/59.94/60i
- 1080p: 23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60p
- 720p: 50/59.94/60p
- Формат выхода: HDMI Loop-out Аналогично видеовходу HDMI/SDI
- Разъем DC: 5,5x2,1 мм (по центру положительный)
- Напряжение DC: 7.4~16.8В
- Тип аккумулятора: Совместимость с NP-F550, NP-F750, NP-F970
- Параметры питания: USB-C 5В/3А
- Аудио: 44.1кГц/48кГц 16/20/24бит
- Задержка: <0,05 с (без учета задержки камеры)
- Дисплей 1.47 дюйма, полноцветный ЖК-дисплей
- Мощность передачи сигнала:
- 2.4ГГц: 20дБм
- 5ГГц: 20дБм
- Дальность передачи сигнала: 450м (на открытом пространстве)
- Потребляемая мощность: <6Вт
- Рабочая температура: -10℃~40℃
- Размеры (без учета антенн): 60x27.5x106.5мм
- Вес (без учета антенн): 210г
- Выход видео: HDMI, 3G SDI, UVC
- Формат выхода SDI:
- 1080p: 24/25/30/50/60p Level A
- 1080i: 50/60i
- 720p: 50/60p
- Формат выхода HDMI:
- 1080p: 24/25/30/50/60p
- 1080i: 50/60i
- 720p: 50/60p
- Разъем DC: 5,5x2,1 мм (по центру положительный)
- Напряжение DC: 7.4~16.8В
- Тип аккумулятора: Совместимость с NP-F550, NP-F750, NP-F970
- Параметры питания: USB-C 5В/3А
- Аудио: 44.1кГц/48кГц 16/20/24бит
- Задержка: <0,05 с (без учета задержки камеры)
- Дисплей 1.47 дюйма, полноцветный ЖК-дисплей
- Мощность передачи сигнала:
- 2.4ГГц: 20дБм
- 5ГГц: 20дБм
- Дальность передачи сигнала: 450м (на открытом пространстве)
- Потребляемая мощность: <5Вт
- Рабочая температура: -10℃~40℃
- Размеры: (без учета антенн) 60x27.5x106.5мм
- Вес: (без учета антенн) 210г