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Видеосендер Accsoon CineView 2 SDI

  • CineView 2 SDI
  • CineView 2 SDI
  • CineView 2 SDI
  • CineView 2 SDI
  • CineView 2 SDI
  • CineView 2 SDI
  • CineView 2 SDI
  • CineView 2 SDI
  • CineView 2 SDI
  • CineView 2 SDI
  • CineView 2 SDI
  • CineView 2 SDI
  • CineView 2 SDI
  • CineView 2 SDI
  • CineView 2 SDI
  • CineView 2 SDI
  • CineView 2 SDI
  • CineView 2 SDI
  • CineView 2 SDI
  • CineView 2 SDI
  • CineView 2 SDI
  • CineView 2 SDI
  • CineView 2 SDI
  • CineView 2 SDI
  • CineView 2 SDI
  • CineView 2 SDI
  • CineView 2 SDI
Код товара:УТ-00093166
Артикул:32305

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Повысьте качество своей видеосъемки с новым передатчиком CineView 2 SDI, который предлагает надежное двухдиапазонное соединение с впечатляющим радиусом действия до 450 метров. Благодаря усовершенствованной технологии беспроводной передачи данных и новому дизайну антенны, CineView 2 SDI превосходит свои предшественники, обеспечивая стабильное соединение на больших расстояниях.

С весом всего 210 г, CineView 2 SDI стал еще более компактным, что делает его удобным для транспортировки и быстрой установки. Уникальная конструкция антенны гарантирует мощный сигнал, обеспечивая надежную работу даже в сложных условиях.

Передатчик CineView 2 SDI может передавать видео на четыре устройства одновременно, включая мобильные устройства на базе iOS и Android, что позволяет вашей съемочной группе оставаться в курсе событий на площадке. Традиционная конструкция CineView также обеспечивает эффективное рассеивание тепла, что позволяет избежать шума вентилятора и гарантирует тихую съемку.

CineView 2 SDI оснащен полноцветным ЖК-дисплеем, который обеспечивает удобный интерфейс для пользователей. Кроме того, устройство обратно совместимо с моделями CineView SE, HE и Quad, что позволяет вам легко комбинировать различные модели для тех задач, которые требуют гибкости.

CineView 2 — это идеальное решение как для профессиональных съемок на спортивных событиях, свадьбах и живых выступлениях, так и для различных других задач. Используйте мобильное приложение для быстрого доступа к функциям устройства и наслаждайтесь простотой в управлении.


Технические характеристики:

Передатчик (TX) :
  • Вход видео: HDMI, 3G SDI
  • Выход видео: HDMI Loop-Out сквозной
  • Формат входа SDI:
    • 1080p: 23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60кадр/с Level A/B
    • 1080i: 50/59.94/60i
    • 720p: 50/59.94/60p
  • Формат входа HDMI:
    • 4096х2160: 23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60p
    • 3840х2160: 23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60p
    • 1080i: 50/59.94/60i
    • 1080p: 23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60p
    • 720p: 50/59.94/60p
  • Формат выхода: HDMI Loop-out Аналогично видеовходу HDMI/SDI
  • Разъем DC: 5,5x2,1 мм (по центру положительный)
  • Напряжение DC: 7.4~16.8В
  • Тип аккумулятора: Совместимость с NP-F550, NP-F750, NP-F970
  • Параметры питания: USB-C 5В/3А
  • Аудио: 44.1кГц/48кГц 16/20/24бит
  • Задержка: <0,05 с (без учета задержки камеры)
  • Дисплей 1.47 дюйма, полноцветный ЖК-дисплей
  • Мощность передачи сигнала:
    • 2.4ГГц: 20дБм
    • 5ГГц: 20дБм
  • Дальность передачи сигнала: 450м (на открытом пространстве)
  • Потребляемая мощность: <6Вт
  • Рабочая температура: -10℃~40℃
  • Размеры (без учета антенн): 60x27.5x106.5мм
  • Вес (без учета антенн): 210г
​Приёмник (RX):
  • Выход видео: HDMI, 3G SDI, UVC
  • Формат выхода SDI:
    • 1080p: 24/25/30/50/60p Level A
    • 1080i: 50/60i
    • 720p: 50/60p
  • Формат выхода HDMI:
    • 1080p: 24/25/30/50/60p
    • 1080i: 50/60i
    • 720p: 50/60p
  • Разъем DC: 5,5x2,1 мм (по центру положительный)
  • Напряжение DC: 7.4~16.8В
  • Тип аккумулятора: Совместимость с NP-F550, NP-F750, NP-F970
  • Параметры питания: USB-C 5В/3А
  • Аудио: 44.1кГц/48кГц 16/20/24бит
  • Задержка: <0,05 с (без учета задержки камеры)
  • Дисплей 1.47 дюйма, полноцветный ЖК-дисплей
  • Мощность передачи сигнала:
    • 2.4ГГц: 20дБм
    • 5ГГц: 20дБм
  • Дальность передачи сигнала: 450м (на открытом пространстве)
  • Потребляемая мощность: <5Вт
  • Рабочая температура: -10℃~40℃
  • Размеры: (без учета антенн) 60x27.5x106.5мм
  • Вес: (без учета антенн) 210г