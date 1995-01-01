Повысьте качество своей видеосъемки с новым передатчиком CineView 2 SDI, который предлагает надежное двухдиапазонное соединение с впечатляющим радиусом действия до 450 метров. Благодаря усовершенствованной технологии беспроводной передачи данных и новому дизайну антенны, CineView 2 SDI превосходит свои предшественники, обеспечивая стабильное соединение на больших расстояниях.

С весом всего 210 г, CineView 2 SDI стал еще более компактным, что делает его удобным для транспортировки и быстрой установки. Уникальная конструкция антенны гарантирует мощный сигнал, обеспечивая надежную работу даже в сложных условиях.

Передатчик CineView 2 SDI может передавать видео на четыре устройства одновременно, включая мобильные устройства на базе iOS и Android, что позволяет вашей съемочной группе оставаться в курсе событий на площадке. Традиционная конструкция CineView также обеспечивает эффективное рассеивание тепла, что позволяет избежать шума вентилятора и гарантирует тихую съемку.

CineView 2 SDI оснащен полноцветным ЖК-дисплеем, который обеспечивает удобный интерфейс для пользователей. Кроме того, устройство обратно совместимо с моделями CineView SE, HE и Quad, что позволяет вам легко комбинировать различные модели для тех задач, которые требуют гибкости.

CineView 2 — это идеальное решение как для профессиональных съемок на спортивных событиях, свадьбах и живых выступлениях, так и для различных других задач. Используйте мобильное приложение для быстрого доступа к функциям устройства и наслаждайтесь простотой в управлении.



Технические характеристики:

Передатчик (TX) :

Вход видео: HDMI, 3G SDI

HDMI, 3G SDI Выход видео: HDMI Loop-Out сквозной

HDMI Loop-Out сквозной Формат входа SDI: ​ 1080p: 23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60кадр/с Level A/B 1080i: 50/59.94/60i 720p: 50/59.94/60p

Формат входа HDMI: ​ 4096х2160: 23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60p 3840х2160: 23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60p 1080i: 50/59.94/60i 1080p: 23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60p 720p: 50/59.94/60p

Формат выхода: HDMI Loop-out Аналогично видеовходу HDMI/SDI

Аналогично видеовходу HDMI/SDI Разъем DC: 5,5x2,1 мм (по центру положительный)

5,5x2,1 мм (по центру положительный) Напряжение DC: 7.4~16.8В

7.4~16.8В Тип аккумулятора: Совместимость с NP-F550, NP-F750, NP-F970

Совместимость с NP-F550, NP-F750, NP-F970 Параметры питания: USB-C 5В/3А

5В/3А Аудио: 44.1кГц/48кГц 16/20/24бит

44.1кГц/48кГц 16/20/24бит Задержка: <0,05 с (без учета задержки камеры)

<0,05 с (без учета задержки камеры) Дисплей 1.47 дюйма, полноцветный ЖК-дисплей

1.47 дюйма, полноцветный ЖК-дисплей Мощность передачи сигнала: ​ 2.4ГГц: 20дБм 5ГГц: 20дБм

Дальность передачи сигнала: 450м (на открытом пространстве)

450м (на открытом пространстве) Потребляемая мощность: <6Вт

<6Вт Рабочая температура: -10℃~40℃

-10℃~40℃ Размеры (без учета антенн): 60x27.5x106.5мм

60x27.5x106.5мм Вес (без учета антенн): 210г

​Приёмник (RX):