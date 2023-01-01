Видеосендер Accsoon CineEye 2
Код товара : УТ-00056988
Артикул : 28590
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Гарантия производителя 1 год
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Описание
Портативное устройство для беспроводной передачи видео («видеосендер»). Подключается к камере через HDMI кабель, поддерживает передачу сигнала с разрешением до 1080р на расстояние до 150 метров при наличии прямой линии видимости. Accsoon CineEye 2 работает с телефонами и планшетами на базе iOS и Android, одновременно можно подключить до 4 устройств.
Беспроводной мониторинг позволяет режиссеру и другим участникам съемки с минимальной задержкой наблюдать за работой камеры. Он также помогает оператору при размещении камеры в труднодоступных местах (на кузове автомобиля, на квадрокоптере, на кране или канатной системе).
Accsoon CineEye 2 поддерживает сквозное подключение (HDMI IN / OUT): вы можете подключить к нему внешний монитор или монитор рекордер типа Atomos Ninja V. Вся необходимая информация постоянно выводится на яркий и контрастный OLED экран диагональю 1.3" (3.3 см)
Прибор работает от 1 батареи типа Sony NP-F550 /-750 /-970, также возможна постоянная работа от сети или других источников питания (7.4 – 16.8 В). Для передачи используются открытые Wi-Fi 5G частоты (наличие сети не требуется, передатчик работает с мобильными устройствами напрямую Задержка сигнала зависит от выбранного режима работы: стандартный, высокое качество или низкая задержка. Третий вариант обеспечивает максимально быструю передачу сигнала ценой пониженного разрешения. Помимо изображения, также передается звук: 44.1 или 48 кГц, 16 или 24 бит на выбор.
Передатчик также позволяет дистанционно управлять камерой. Контроль осуществляется через мобильное приложение Accsoon Go. Поддерживаются камеры Sony серии А7 и A9, Canon EOS R, 5D Mark IV, Panasonic GH5, GH5S, S1H, Nikon Z6, Z7, Fujifilm X-T3 и более поздние.
Кабель для подключения к камере не входит в комплект.
Технические характеристики
- Вход: HDMI
- Выход: HDMI
- Поддерживаемые разрешения: HD1080 23.98р ~ 60р, HD720 50р ~ 60р, SD480 59.94p, 60p
- Аудио: 44.1 / 48 кГц, 16 / 24 бит PCM
- Задержка передачи: менее 60 мс (не считая задержки самой камеры)
- Экран: OLED 1.3" (3.3 см)
- Мощность передатчика: 17 ~ 20 дБм
- Дальность передачи: до 150 м (без радиопомех, прямая видимость)
- Потребление энергии: 3.5 Вт (среднее)
- Рабочая температура: -10° ~ 40° С
- Размеры: 105 х 68.5 х 30 мм
- Вес: 200 г
Комплектация:
- Трансмиттер
- Адаптер в башмак для аксессуаров