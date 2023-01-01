Описание

Портативное устройство для беспроводной передачи видео («видеосендер»). Основным отличием CineEye 2S Pro от CineEye 2 Pro является поддержка SDI. Если у ваших камер и мониторов есть SDI интерфейс, то это поможет значительно снизить задержку со стороны монитора и камеры (по сравнению с HDMI протоколом). 2S Pro поддерживает разрешения до 1080р на расстояние до 350 метров при наличии прямой линии видимости. Трансмиттер с помощью приемника можно подключить к любому HDMI или SDI монитору, а также напрямую работает с телефонами и планшетами на базе iOS и Android, всего можно подключить до 4 устройств одновременно. Минимальная задержка при передаче составляет всего 60 мс.

Беспроводной мониторинг позволяет режиссеру, продюсеру и другим участникам съемки с минимальной задержкой наблюдать за работой камеры. Он также помогает оператору при размещении камеры в труднодоступных местах (на кузове автомобиля, на квадрокоптере, на кране или на канатной системе).

В отличие от CineEye 2 Pro, трансмиттер Accsoon CineEye 2S Pro не поддерживает сквозное подключение (IN / OUT): на трансмиттере расположены 2 входа (HDMI, SDI), на ресивере – 2 выхода. Вся необходимая информация постоянно выводится на яркий и контрастный OLED экран диагональю 1.3" (3.3 см).

CineEye 2S Pro для передачи использует двухканальный Wi-Fi 2.4/5.8 ГГц с автоматическим переключением на наиболее свободный диапазон (наличие сети не требуется, передатчик работает с приемником и мобильными устройствами напрямую). Задержка сигнала зависит от выбранного режима работы: стандартный, высокое качество или низкая задержка. Третий вариант обеспечивает максимально быструю передачу сигнала ценой пониженного разрешения. Помимо изображения, также передается звук: 44.1 или 48 кГц, 16 или 24 бит на выбор.

Передатчик и приемник работают от батарей типа Sony NP-F550 /-750 /-970, также возможна постоянная работа от сети или других источников питания (7.4 – 16.8 В).

Кабель для подключения к камере не входит в комплект.

Технические характеристики

Вход: HDMI, SDI 3G

Выход: HDMI, SDI 3G

Поддерживаемые разрешения: HD1080 23.98р ~ 60р, HD720 50р ~ 60р, SD480 59.94p, 60p

Аудио: 44.1 / 48 кГц, 16 / 24 бит PCM

Задержка передачи: менее 60 мс (не считая задержки самой камеры)

Антенна: 4 RP-SMA Male (4 шт.)

Экран: OLED 1.3" (3.3 см)

Мощность передатчика: 17 ~ 20 дБм

Дальность передачи: до 350 м (без радиопомех, прямая видимость)

Потребление энергии: 3.5-4 Вт (среднее)

Рабочая температура: -10° ~ 40° С

Размеры: передатчик 125 х 77 х 31 мм, приемник 125 х 77 х 31 мм

Вес: передатчик 225 г, приемник 225 г.

Комплектация: