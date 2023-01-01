Поп-фильтр используется c настольными (студийными) микрофонами для коррекции шипящих, свистящих и взрывных согласных речевых звуков (б, п, ш, с и так далее), которые могут звучать нежелательно громко, когда микрофон располагается близко от лица во время записи. Экран выполнен из плотной двухслойной металлической сетки с логотипом 7Ryms. Струбцинный зажим позволяет зафиксировать фильтр на держателе для микрофона, будь то вертикальная стойка или стойка-пантограф, а гибкий держатель позволяет точно настроить положение фильтра.