Поп-фильтр 7Ryms SR-PF-L, регулируемый, размер L (15,2 см)
Код товара : УТ-00067073
Артикул : SR-PF-L
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Описание
Поп-фильтр используется c настольными (студийными) микрофонами для коррекции шипящих, свистящих и взрывных согласных речевых звуков (б, п, ш, с и так далее), которые могут звучать нежелательно громко, когда микрофон располагается близко от лица во время записи. Экран выполнен из плотной двухслойной металлической сетки с логотипом 7Ryms. Струбцинный зажим позволяет зафиксировать фильтр на держателе для микрофона, будь то вертикальная стойка или стойка-пантограф (максимальная толщина: 28 мм), а гибкий держатель позволяет точно настроить положение фильтра.
Диаметр поп-фильтра: 15.2 см (6").