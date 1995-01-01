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Держатель для микрофона 7Ryms SR-MA-S, нагрузка до 1,5 кг (уцененный)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00072475 Артикул : SR-MA-S (у)

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Универсальный настольный держатель для микрофона (пантограф). Позволяет свободно регулировать положение микрофона по высоте и вылету. Двойное крепление: шпигот 5/8" с винтовой резьбой 3/8" Задать вопрос Причина уценки: Повреждена упаковка 16% 3 090 ₽ 2 599 ₽ Купить Заказать в 1 клик Можно в рассрочку или кредит Задать вопрос

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Описание Универсальный настольный держатель для микрофона (пантограф). Позволяет свободно регулировать положение микрофона по высоте и вылету. Двойное крепление: шпигот 5/8" с винтовой резьбой 3/8"

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