Держатель для микрофона 7Ryms SR-MA-S, нагрузка до 1,5 кг
Код товара : УТ-00067074
Артикул : SR-MA-S
3 090 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 1 год
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Описание
Универсальный настольный держатель для микрофона (пантограф). Позволяет свободно регулировать положение микрофона по высоте и вылету. Двойное крепление: шпигот 5/8" с винтовой резьбой 3/8"