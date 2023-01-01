Описание

Предназначен для крепления микрофона на микрофонной стойке или любой другой поверхности. Он имеет регулируемую высоту и угол наклона, что позволяет настроить его под различные условия использования.

Держатель-пантограф оснащен пружинным механизмом, который обеспечивает надежную фиксацию микрофона и предотвращает его падение. Максимальная нагрузка на держатель составляет 3 килограмма, что позволяет использовать его с большинством микрофонов.