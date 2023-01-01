Держатель микрофона 7Ryms SR-MA-L, нагрузка до 3 кг
Код товара : УТ-00067075
Артикул : SR-MA-L
3 990 ₽
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Гарантия 14 дней.
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Описание
Предназначен для крепления микрофона на микрофонной стойке или любой другой поверхности. Он имеет регулируемую высоту и угол наклона, что позволяет настроить его под различные условия использования.
Держатель-пантограф оснащен пружинным механизмом, который обеспечивает надежную фиксацию микрофона и предотвращает его падение. Максимальная нагрузка на держатель составляет 3 килограмма, что позволяет использовать его с большинством микрофонов.