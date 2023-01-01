7RYMS Rimomic Pro LN - это беспроводной нагрудный микрофон, который предназначен для телефона или компьютера с интерфейсом Lightning. Рекомендуется для записи видео на открытом воздухе, создания видео, онлайн-чата с несколькими людьми, интервью, прямой трансляции и т.д. Имеется система подавления внешнего шума и яркий IPS дисплей. Запись осуществляется в формате 24 бит / 48 кГц.