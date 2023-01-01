Микрофонная система 7Ryms Rimomic Pro LN White, 2,4 ГГц, Lightning
Код товара : УТ-00067064
Артикул : Rimomic Pro LN White
Причина уценки:
Бывший в употреблении. Состояние: 5-. Гарантия: 90 дней.
12 790 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 14 дней
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Описание
7RYMS Rimomic Pro LN - это беспроводной нагрудный микрофон, который предназначен для телефона или компьютера с интерфейсом Lightning. Рекомендуется для записи видео на открытом воздухе, создания видео, онлайн-чата с несколькими людьми, интервью, прямой трансляции и т.д. Имеется система подавления внешнего шума и яркий IPS дисплей. Запись осуществляется в формате 24 бит / 48 кГц.
Особенности:
- идеальны для живого общения и аудио звонков;
- подходят для работы со стримингом;
- система подавления внешнего шума;
- запись в формате 24 бит / 48 кГц;
- яркий IPS дисплей;
- переключение стерео/моно.
Комплектация:
- беспроводной микрофон - 2 шт;
- беспроводной приемник;
- кабель USB-A;
- кабель USB-C;
- аудиокабель 3.5 мм;
- ветрозащита - 2 шт;
- чехол для хранения;
- документация.