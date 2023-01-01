RYMS Rimomic Pro LN - это беспроводной нагрудный микрофон, который предназначен для телефона или компьютера с интерфейсом Lightning. Совместим с различными прикладными программами, такими как, Movie Pro, Zoom. Рекомендуется для записи видео на открытом воздухе, создания видео, онлайн-чата с несколькими людьми, интервью, прямой трансляции и т.д.