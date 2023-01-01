Микрофон 7Ryms MinBo Mini, накамерный кардиоидный
Код товара : УТ-00067065
Артикул : MinBo Mini
2 590 ₽
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Гарантия производителя 1 год
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Описание
Компактный микрофон для устройств c minijack 3.5мм TRRS аудиовходом. Устройство прекрасно подойдет для создания видеороликов, интервью, подкастов и других целей. Имеет небольшие размеры, что упрощает процесс размещения и транспортировки.
- Диаграмма направленности: Кардиоидная
- Частотный диапазон: 60 Гц ~ 20 кГц
- Сигнал/шум:>60 дБ
- Максимальный SPL:>100 дБ
- Чувствительность:-36 дБ ± 2 дБ
- Рабочее напряжение: 1V ~ 5V
- Выходной интерфейс: 3,5 мм TRS
- Размер: 60x25x40 мм
- Вес: 37,5 г
- Рабочая температура: 0 ~ 50 ℃
- Температура хранения:-10 ~ 60 ℃